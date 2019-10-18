В США пилот самолета погиб при столкновении с автомобилем

Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени около города Леджевью. Как говорится в заявлении офиса шерифа округа Браун, самолет снижался, чтобы совершить посадку на частном аэродроме, когда столкнулся с пикапом, двигавшимся по располагавшейся рядом дороге. Пилот, местный житель, скончался на месте, водитель пикапа доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.