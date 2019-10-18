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РИА Новости

В США пилот самолета погиб при столкновении с автомобилем

16:46 18.10.2019
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© Fotolia / sasЛегкомоторный самолет в небе
Легкомоторный самолет в небе
© Fotolia / sas
Легкомоторный самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Одномоторный самолет при посадке столкнулся с автомобилем в американском штате Висконсин, пилот воздушного судна погиб на месте, сообщает телеканал WBAY со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени около города Леджевью. Как говорится в заявлении офиса шерифа округа Браун, самолет снижался, чтобы совершить посадку на частном аэродроме, когда столкнулся с пикапом, двигавшимся по располагавшейся рядом дороге. Пилот, местный житель, скончался на месте, водитель пикапа доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Причины крушения самолета не известны. Местные власти проводят расследование инцидента. Из-за происшествия дороги в районе места аварии были перекрыты.
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ВисконсинСШАВ мире
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