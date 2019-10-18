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РИА Новости

Лукашенко призвал белорусских депутатов активнее защищать народ и страну

16:45 18.10.2019
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусские депутаты должны более активно защищать интересы страны и народа, а не ждать, что скажет глава государства по той или иной проблеме.
Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера, данное заявление Лукашенко сделал во время посещения Академии управления при президенте Белоруссии в Минске.
"Я хочу, чтобы парламент и депутаты были более активными. Плохо, когда какая-то проблема - президент бежит впереди, еще что-то - там опять президент. Это ненормально, ни в одном государстве этого нет. Так же проще: сиди и смотри, что президент скажет. Надо, чтобы и у депутатов бурлило, чтобы они бросались вперед и защищали каждый своего избирателя, а в целом - народ Беларуси и наше государство. Может быть и не нужно президента каждый раз выпихивать вперед", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
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Глава государства добавил, что переживает за то, кто будет представлен в новом парламенте, выборы в который пройдут в ноябре. "Я хочу, чтобы он был тихим, спокойным, стабильным, но где нужно, чтобы и по морде кому-нибудь могли дать", - подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что парламент по своей сути - это форум и столкновение идей. "Оно так и есть. Просто у нас нет гвалта в парламенте. Я через это прошел в своем парламенте, и мы видим на примере других стран. Что от этого хорошего? Почему не нужен этот гвалт - потому что это немедленно в течение года переносится на общество, и тогда мордобой начинается на площадях. Я это тоже пережил. Нам это пользы не принесло", - отметил глава государства.
Президент также не исключил, что в будущем в парламентской жизни Белоруссии политические партии будут играть более значимую роль. "Мы к этому еще придем, но придем красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии. Такая моя точка зрения", - отметил Лукашенко.
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В то же время он сказал, что принимает и изучает и "другие варианты". "И если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством, - скорее всего, мы к этому подходим, - я это делать буду. Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому. Это важный вопрос", - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что "парламент - это очень серьезная школа будущих управленцев". "Если бы я не прошел в парламент, я бы никогда не был президентом. Я там научился больше, чем где-либо в жизни", - отметил Лукашенко.
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