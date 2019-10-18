Асад обсудил с российской делегацией турецкую операцию в Сирии

Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 мая 2018

ДАМАСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в пятницу обсудил с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым ситуацию на севере САР в связи с операцией турецких ВС и подготовку к первому заседанию конституционного комитета, сообщает пресс-служба Асада.

"В ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирии, в частности в Заевфратье, и турецкая агрессия. Асад подтвердил, что на данном этапе нужно работать над прекращением этой агрессии и выводом всех сил – американских и других – незаконно действующих на территории САР, так как они являются оккупантами", - говорится в заявлении.

Делегация РФ, в свою очередь, подчеркнула поддержку Москвой территориальной целостности Сирии и неприятие любых шагов, усложняющих ситуацию в САР. По словам членов делегации, для завершения войны необходимо в первую очередь покончить с оставшимися очагами терроризма, а также вернуть контроль над всеми территориями САР Дамаску, в первую очередь на границах страны, отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, стороны обсудили подготовку к первому заседанию конституционного комитета. "Стороны выразили удовлетворение ходом подготовки и подтвердили, что главный фактор успеха работы комитета – невмешательство внешних сил и уважение всеми сторонами основ этого комитета. Этот диалог – межсирийский и ведется исключительно сирийцами", - говорится в сообщении.

Также Лаврентьев рассказал Асаду об итогах своих поездок в Саудовскую Аравию и ОАЭ, отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу источник в российской делегации сообщил РИА Новости, что Лаврентьев планирует принять участие в первом заседании конституционного комитета Сирии в Женеве, намеченном на 30 октября.

Перед визитом в Дамаск делегация во главе с Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым провела переговоры по Сирии в Анкаре и Тегеране.