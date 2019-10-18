Асад обсудил с российской делегацией турецкую операцию в Сирии

ДАМАСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в пятницу обсудил с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым ситуацию на севере САР в связи с операцией турецких ВС и подготовку к первому заседанию конституционного комитета, сообщает пресс-служба Асада.
"В ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирии, в частности в Заевфратье, и турецкая агрессия. Асад подтвердил, что на данном этапе нужно работать над прекращением этой агрессии и выводом всех сил – американских и других – незаконно действующих на территории САР, так как они являются оккупантами", - говорится в заявлении.
Делегация РФ, в свою очередь, подчеркнула поддержку Москвой территориальной целостности Сирии и неприятие любых шагов, усложняющих ситуацию в САР. По словам членов делегации, для завершения войны необходимо в первую очередь покончить с оставшимися очагами терроризма, а также вернуть контроль над всеми территориями САР Дамаску, в первую очередь на границах страны, отмечает пресс-служба.
Согласно сообщению, стороны обсудили подготовку к первому заседанию конституционного комитета. "Стороны выразили удовлетворение ходом подготовки и подтвердили, что главный фактор успеха работы комитета – невмешательство внешних сил и уважение всеми сторонами основ этого комитета. Этот диалог – межсирийский и ведется исключительно сирийцами", - говорится в сообщении.
Также Лаврентьев рассказал Асаду об итогах своих поездок в Саудовскую Аравию и ОАЭ, отмечается в сообщении.
Ранее в пятницу источник в российской делегации сообщил РИА Новости, что Лаврентьев планирует принять участие в первом заседании конституционного комитета Сирии в Женеве, намеченном на 30 октября.
Перед визитом в Дамаск делегация во главе с Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым провела переговоры по Сирии в Анкаре и Тегеране.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. После объявления о победе над террористами в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, на первый план выступает политическое урегулирование. Член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание этого органа на 29-30 октября.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"