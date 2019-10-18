Меркель считает выбор места проведения G7 правом Трампа

БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала правом президента США Дональда Трампа как принимающей стороны выбирать место проведения саммита "Большой семерки", добавив, что планирует участвовать во встрече.
Накануне Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет 10-12 июня. Саммит состоится в гостинице Trump National Doral Resort в Майами, принадлежащей Трампу.
"Это решение президента, в первую очередь (где проводить саммит - ред.). Я пока с этим не ознакомилась. Я посмотрю на приглашение и планирую принять участие в саммите G7", - заявила Меркель на пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась немецким ТВ.