Меркель считает выбор места проведения G7 правом Трампа

"Это решение президента, в первую очередь (где проводить саммит - ред.). Я пока с этим не ознакомилась. Я посмотрю на приглашение и планирую принять участие в саммите G7", - заявила Меркель на пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась немецким ТВ.