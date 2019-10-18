Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T16:40Z
https://ria.ru/20191018/1559946584.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155944/09/1559440945_0:285:3134:2048_1036x0_80_0_0_cb3d92be112bc1dea068950b424445a5.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

16:40 18.10.2019
1390
© РИА Новости / Алексей Филиппов Спасская башня Московского Кремля
 Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Похолодание и небольшие дожди придут в Москву на следующей неделе, температура днем будет в пределах 8-13 градусов, ночью - 3-8 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее Позднякова сообщила РИА Новости, что суточный рекорд тепла установлен в Москве в четверг, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса.
"В середине следующей недели, уже 23 числа температура воздуха уже не будет такой высокой, как сейчас, то есть среднесуточная температура приблизится к климатической норме... То есть в ночные часы преобладающая температура будет где-то 3-8 и дневная температура будет в пределах 8-13 градусов - не более того", - сказала Позднякова.
Кроме того, синоптик отметила, что сейчас температура на 6-7 градусов выше нормы, а потом она останется выше нормы, но уже на 2-3 градуса.
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
15 октября, 13:20РИА Новости
Гидрометцентр предупредил о резком скачке давления в центральной России
"В субботу и воскресенье без осадков, в понедельник тоже. Во вторник 22 к вечеру начнутся дожди. Среда может быть с дождем время от времени. Но таких сильных ливней мы не ожидаем", - добавила Позднякова.
Специалист также отметила, что фон атмосферного давления остается высоким. В течении недели атмосферное давление понизится - от воскресенья к среде примерно на 10 единиц. Но это будет не резкое, а постепенное понижение в течении трех дней.
"Не исключено, что при смене процесса у нас произойдет усиление ветра. Скорее всего это будет понедельник и вторник. Но потом ветер уже сменит направление с южного на западное и во всяком случае порывов ветра опасных не будет. А так не исключено, что 22-23 октября порывы могут достигать 12-15 метров в секунду", - добавила Позднякова.
Мужчина рыбачит на среднем Царицынском пруду в музее-заповеднике Царицыно в Москве
17 октября, 14:44РИА Новости
В Москву пришло "пожилое" бабье лето
100022
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Погода в Москве
Синоптики спрогнозировали новые температурные рекорды в Москве
РИА
Новости
Ветка рябины в снегу
В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы
Рассвет в Москве
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Теплоходы в акватории Москва-реки
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
Лента
новостей
Мужчина рыбачит на среднем Царицынском пруду в музее-заповеднике Царицыно в Москве
В Москву пришло "пожилое" бабье лето
Виды Москвы
В Росгидромете рассказали, сколько продлится аномальное тепло в Москве
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд прокомментировал прогноз синоптиков на ноябрь
Пешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Экологи объяснили запах сероводорода в Москве
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В Москве четверг стал самым теплым днем октября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
Лента новостейМолния