Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Похолодание и небольшие дожди придут в Москву на следующей неделе, температура днем будет в пределах 8-13 градусов, ночью - 3-8 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее Позднякова сообщила РИА Новости, что суточный рекорд тепла установлен в Москве в четверг, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса.

"В середине следующей недели, уже 23 числа температура воздуха уже не будет такой высокой, как сейчас, то есть среднесуточная температура приблизится к климатической норме... То есть в ночные часы преобладающая температура будет где-то 3-8 и дневная температура будет в пределах 8-13 градусов - не более того", - сказала Позднякова.

Кроме того, синоптик отметила, что сейчас температура на 6-7 градусов выше нормы, а потом она останется выше нормы, но уже на 2-3 градуса.

"В субботу и воскресенье без осадков, в понедельник тоже. Во вторник 22 к вечеру начнутся дожди. Среда может быть с дождем время от времени. Но таких сильных ливней мы не ожидаем", - добавила Позднякова.

Специалист также отметила, что фон атмосферного давления остается высоким. В течении недели атмосферное давление понизится - от воскресенья к среде примерно на 10 единиц. Но это будет не резкое, а постепенное понижение в течении трех дней.