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РИА Новости

В Югре назвали ситуацию с оскорблением пассажиров в автобусе недопустимой

16:37 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПассажиры в автобусе
Пассажиры в автобусе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Пассажиры в автобусе. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 окт - РИА Новости. Администрация Югорска (ХМАО) считает недопустимой форму выяснения отношений со стороны местного перевозчика, руководитель которого назвал "тупыми людьми" девочку и ее мать, усомнившихся в необходимости компостировать проездной билет, следует из сообщения муниципалитета.
Видеозаписи инцидента появились в группе "Подслушано Югорск" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах водитель просит девочку прокомпостировать действующий проездной, однако она отказывается, боясь испортить документ, из-за чего мужчина начинает угрожать, что высадит ее. На второй записи руководитель фирмы-перевозчика в автобусе на повышенных тонах общается с матерью ребенка, доказывая ей, что "пробивать" проездной требует администрация. Женщина просит показать соответствующий нормативный акт, однако мужчина отказывается и называет ее и девочку "тупыми людьми".
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Согласно заявлению горадминистрации, по условиям контракта между муниципалитетом и предпринимателем Александром Джишкариани проездной можно использовать на 30 поездок по указанному маршруту школьникам и на 60 - взрослым. На документе есть поля для контроля лимита оставшихся поездок путем проставления отметок компостером, что предусмотрено нормативными актами. Однако перевозчик не донес эту информацию до пассажиров, что и явилось поводом для конфликта. Кроме того, в администрации признали, что формат проездного билета не в полной мере отвечает требованиям.
"Считаем форму выяснения ситуации со стороны водителя и руководителя частного предприятия недопустимыми. Специалистами администрации по факту некорректного обращения с несовершеннолетним пассажиром, а также обозначения неполного перечня реквизитов на проездном билете подготовлено претензионное письмо в отношении перевозчика", - говорится в сообщении.
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В администрации подчеркнули, что фирма во избежание повторения подобных конфликтов приняла решение о предоставлении безлимитного количества поездок владельцам проездных документов до конца октября. С ноября предприниматель выпустит в продажу проездной документ, соответствующий всем требованиям на фиксированное количество поездок, а необходимую информацию донесут до пассажиров.
Проверку по данному факту проводит прокуратура Югорска, которая направила материалы для правовой оценки ситуации в местный отдел МВД. На скандал отреагировал и глава муниципалитета Андрей Бородкин. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что дал поручение профильному городскому департаменту в кратчайшие сроки разобраться по поводу конфликта на маршруте Югорск - Югорск-2.
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