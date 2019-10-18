В УФСИН назвали причину госпитализации арестантов "Матросской тишины"

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Арестанты из московского СИЗО "Матросская тишина" употребляли не наркотики, а лекарство, сейчас они в удовлетворительном состоянии, сообщает в пятницу столичное УФСИН.
При этом ранее в УФСИН заявляли, что заключенные напились. Из СИЗО они попали в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает.
"Экспертиза показала, что причиной отравления четырех обвиняемых … стало применение не наркотиков, а медицинского препарата. Состояние их здоровья удовлетворительное, в ближайшее времени они будут переведены в СИЗО", - говорится в релизе.
Из-за скандала с отравлением в СИЗО прокуратура начала проверку.