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РИА Новости

В УФСИН назвали причину госпитализации арестантов "Матросской тишины"

16:36 18.10.2019 (обновлено: 16:41 18.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Арестанты из московского СИЗО "Матросская тишина" употребляли не наркотики, а лекарство, сейчас они в удовлетворительном состоянии, сообщает в пятницу столичное УФСИН.
При этом ранее в УФСИН заявляли, что заключенные напились. Из СИЗО они попали в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает.

"Экспертиза показала, что причиной отравления четырех обвиняемых … стало применение не наркотиков, а медицинского препарата. Состояние их здоровья удовлетворительное, в ближайшее времени они будут переведены в СИЗО", - говорится в релизе.

Из-за скандала с отравлением в СИЗО прокуратура начала проверку.
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