В УФСИН назвали причину госпитализации арестантов "Матросской тишины"

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Арестанты из московского СИЗО "Матросская тишина" употребляли не наркотики, а лекарство, сейчас они в удовлетворительном состоянии, сообщает в пятницу столичное УФСИН.

При этом ранее в УФСИН заявляли, что заключенные напились. Из СИЗО они попали в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает.