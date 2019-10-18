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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Российские паломники стали меньше ездить в Грецию

16:35 18.10.2019 (обновлено: 17:26 18.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГреция. Святая Гора Афон
Греция. Святая Гора Афон
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 18 окт - РИА Новости. Количество россиян, выбравших Грецию для религиозного туризма, сокращается, сообщил РИА Новости директор паломнического центра "Солунь" (компании "Музенидис") Алексей Петричко. Центр "Солунь" находится в Салониках.
"По сравнению с прошлым годом произошло снижение на 7,5% - 8%, с 60 тысяч до 55 тысяч туристов", - сказал Петричко.
Самый большой спад, по его словам, произошел весной.
Среди наиболее популярных у российских паломников мест - Афон, Метеоры, Патмос, Тинос, Корфу и Крит.
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"Многие хотят поехать в Афины на Парфенон. Некоторые греки могут этого не знать, но Парфенон функционировал и как христианский храм ", - сказал Петричко.
Согласно заявлению президента компании PRT, которая организует перевозку паломников на судах на Афон, ежегодно Святую Гору посещают 250 тысяч туристов.
В последний год отмечено снижение паломников из России, это нанесло ущерб, который, однако, был замещён паломниками из Сербии, Румынии и Болгарии, сказал президент компании Ригинос Цанос Афинскому агентству новостей АМНА.
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