Российские паломники стали меньше ездить в Грецию

АФИНЫ, 18 окт - РИА Новости. Количество россиян, выбравших Грецию для религиозного туризма, сокращается, сообщил РИА Новости директор паломнического центра "Солунь" (компании "Музенидис") Алексей Петричко. Центр "Солунь" находится в Салониках.

"По сравнению с прошлым годом произошло снижение на 7,5% - 8%, с 60 тысяч до 55 тысяч туристов", - сказал Петричко.

Самый большой спад, по его словам, произошел весной.

Среди наиболее популярных у российских паломников мест - Афон, Метеоры, Патмос, Тинос, Корфу и Крит.

"Многие хотят поехать в Афины на Парфенон. Некоторые греки могут этого не знать, но Парфенон функционировал и как христианский храм ", - сказал Петричко.

Согласно заявлению президента компании PRT, которая организует перевозку паломников на судах на Афон, ежегодно Святую Гору посещают 250 тысяч туристов.