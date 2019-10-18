Лукашенко рассказал, чем хотел бы заниматься после ухода с поста президента

МИНСК, 18 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кем мог бы быть после ухода с поста главы государства.

Sputnik Беларусь , речь об этом шла на встрече Лукашенко со слушателями и сотрудниками Академии управления при президенте. По словам белорусского лидера, он видит себя в роли преподавателя. Как передает, речь об этом шла на встрече Лукашенко со слушателями и сотрудниками Академии управления при президенте. По словам белорусского лидера, он видит себя в роли преподавателя.

"Ушел бы я с должности президента, чем бы занялся: если бы ректором был где-то в учреждении <…> Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем — это то, что я воспринимаю", — сказал он.

Встреча в академии продолжалась почти четыре часа. При этом Лукашенко заявил, что ничуть не устал и готов чаще встречаться с молодежью.

"Эта энергия и наше общение — это для меня очень важно. <...> Мне было интересно беседовать с нашими молодыми людьми. <...> Я раз в два месяца точно буду у студентов, в аудиториях. Как ни говори, молодежь — будущее, но студенты — это основа любого государства, они будут определять его лицо", — добавил он.

У президента спросили, бывают ли у него свободные дни.

"В принципе, могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было", — ответил на это Лукашенко. По его словам, не следует думать, что глава государства "сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит".

Тем не менее, добавил белорусский лидер, он всю жизнь, как и главы других государств, — словно белка в колесе.

"Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни". Александр Лукашенко президент Белоруссии президент Белоруссии

Он обратил внимание на то, что работа президента предполагает постоянную вовлеченность в государственные дела. "Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. <...> Я не могу отлучиться еще и потому, что, по конституции, у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия. Даже если беру три-четыре дня, неделю, так называемый отпуск, это не отпуск, я просто не провожу публичных мероприятий", — заключил глава республики.