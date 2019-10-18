В Раду внесли законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине

КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект о легализации игорного бизнеса в стране, сообщила в пятницу пресс-служба украинского правительства.

Ранее министр финансов страны Оксана Маркарова заявила, что легализация игорного бизнеса на Украине даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год.

"Верховная рада зарегистрировала разработанный кабинетом министров Украины проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", - говорится в сообщении.

По данным кабмина, законопроект предусматривает, что игровые учреждения будут размещаться исключительно в отелях, в частности залы игровых автоматов будут разрешены в трех-пятизвёздочных отелях, а казино - только в пятизвёздочных. Игровое оборудование должно будет иметь обязательную сертификацию по международным стандартам. Также правительство предлагает ввести обязательную верификацию игроков при приеме ставок и выплате выигрышей, регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которая администрируется налоговой службой. Кроме того, законопроект усиливает уголовную и финансовую ответственность в сфере азартных игр для лиц без лицензии.