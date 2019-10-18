МАГАТЭ в понедельник начнет официальное голосование по новому гендиректору

ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Совет директоров МАГАТЭ в понедельник, 21 октября, приступит к официальному голосованию по кандидатам на пост нового генерального директора агентства, сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее в Совете управляющих МАГАТЭ прошли два неофициальных рейтинговых голосования. Первое состоялось 10 октября. Согласно его результатам, постпред Аргентины в Вене Рафаэль Гросси получил 15 голосов, и.о. гендира МАГАТЭ Корнел Феруцэ - 14 голосов, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо - четыре голоса. За кандидата от Словакии, главу комитета по атомному надзору страны Марту Жиакову не проголосовал никто, и она сняла свою кандидатуру.