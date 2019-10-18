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РИА Новости
Культура

Стало известно, когда пройдет вечер памяти Николая Караченцова

16:43 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСцена из оперы "Юнона и Авось"
Сцена из оперы Юнона и Авось
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Вечер памяти актера Николая Караченцова пройдет 27 января 2020 года, сообщил РИА Новости его сын Андрей Караченцов.
"Вместо ранее намеченного на 23 октября, вечер, посвященный Николаю Петровичу Караченцову, которому в этом году исполняется 75 лет, пройдет уже в новом 2020 году 27 января", - сказал собеседник агентства.
"Это изменение произошло из-за трагической кончины Марка Анатольевича Захарова. Надо пережить это год, принесший "Ленкому" такое горестное событие. Поэтому мы решили сделать вечер уже в новом году", - отметил сын актера.
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года - "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.
Караченцов скончался 26 октября 2018 года после тяжелой продолжительной болезни.
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КультураТеатрНовости культурыЛенкомНиколай КараченцовМосква
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