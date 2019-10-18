Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T17:17Z
https://ria.ru/20191018/1559945647.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155994/45/1559944556_0:0:2787:1569_1036x0_80_0_0_033a83863f6431edb6a0f1931d712865.jpg
РИА Новости

Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане увеличилось до 62 человек

16:26 18.10.2019 (обновлено: 17:17 18.10.2019)
825
© REUTERS / ParwizПострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане. 18 октября 2019
Пострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане. 18 октября 2019
© REUTERS / Parwiz
Пострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане. 18 октября 2019
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Афганистане в результате двух взрывов в мечети погибли 62 человека, еще около 60 получили ранения, сообщает TOLO news со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангархар Аттаула Хогяни.
Ранее сообщалось о 31 погибшем и 50 раненых.
Как сообщило агентство "Пажвак", ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. В результате взрыва обрушилась крыша здания.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Вчера, 15:17РИА Новости
Кадыров выразил соболезнования родным жертв взрыва в мечети в Афганистане
4212345
Обсудить 0
АфганистанВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Лента
новостей
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования родным жертв взрыва в мечети в Афганистане
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Вид на город Кабул в Афганистане
Правительство Афганистана осудило атаку на мечеть на востоке страны
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на заявления Эквадора о "русском следе" в протестах
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск оценил российское образование
Серийный маньяк Валерий Макаренков. Кадр из оперативной съемки
Кузьминский душитель: как маньяк-велосипедист 27 лет охотился на девушек
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
Лента новостейМолния