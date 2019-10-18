Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане увеличилось до 62 человек

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Афганистане в результате двух взрывов в мечети погибли 62 человека, еще около 60 получили ранения, сообщает TOLO news со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангархар Аттаула Хогяни.
Ранее сообщалось о 31 погибшем и 50 раненых.
Как сообщило агентство "Пажвак", ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. В результате взрыва обрушилась крыша здания.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.