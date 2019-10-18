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РИА Новости

Жительницу Петербурга подлечили и отправили в колонию за убийство сестры

16:22 18.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Жительница Петербурга приговорена к 13 годам колонии за убийство сестры, которой она нанесла 180 ударов ножом, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
"Обвиняемой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.
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Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая ночью 24 февраля 2016 года нанесла своей 17-летней родной сестре не менее 180 ножевых ранений, после чего пыталась скрыться с места происшествия, однако была задержана знакомым потерпевшей.
Как рассказали РИА Новости в ГСУСК, в 2017 году женщина судом была признана невменяемой, ей было назначено принудительное лечение в стационаре. После прохождения лечения процесс возобновился.
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