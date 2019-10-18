Жительницу Петербурга подлечили и отправили в колонию за убийство сестры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Жительница Петербурга приговорена к 13 годам колонии за убийство сестры, которой она нанесла 180 ударов ножом, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

"Обвиняемой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая ночью 24 февраля 2016 года нанесла своей 17-летней родной сестре не менее 180 ножевых ранений, после чего пыталась скрыться с места происшествия, однако была задержана знакомым потерпевшей.