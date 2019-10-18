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РИА Новости
Культура

Группа Lindemann презентовала новую песню Ich weiß es nicht

20:51 18.10.2019
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Музыканты из метал-группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht ("Я не знаю"), запись которой опубликовали на YouTube.
Композиция стала вторым синглом из нового альбома группы F&M, выход которого запланирован на 22 ноября.
Ранее фронтмены групп Rammstein и Pain опубликовали клип на песню Steh Auf — первый сингл дуэта со времени выхода в 2015 году их дебютного альбома Skills in Pills.
В трек-лист нового альбома также войдет: Allesfresser, Blut, Knebel, Frau & Mann, Ach So Gern, Schlaf Ein, Gummi, Platz Eins, Wer Weiß Das Schon, а также бонус-треки: Mathematik, Ach So Gern.
Кадр из клипа проекта Lindemann - Вставай
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КультураМузыкаНовости культурыТилль ЛиндеманнRammsteinYouTube
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