При ЧП с самолетом на Алеутских островах пострадали 12 человек

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Двенадцать человек получили ранения в результате инцидента с пассажирским самолетом, совершившим аварийную посадку на Алеутских островах (штат Аляска), сообщает местный телеканал KTUU со ссылкой на авиакомпанию.
Ранее сообщалось, что не менее четырех пассажиров были доставлены в больницу.
Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге. При посадке самолет более чем на 120 метров выкатился за пределы ВПП и едва не рухнул в водоем. На фотографиях с места инцидента видно, что накренившийся на насыпи самолет отделяет от воды всего несколько метров.
Как заявил официальный представитель перевозчика, компания "проинформирована о том, что двое пассажиров тяжело ранены, еще десятерым оказывают медицинскую помощь в городе Уналашка". Всего, по данным перевозчика, на борту во время инцидента находились 39 пассажиров и три члена экипажа. Власти проводят расследование инцидента.