СМИ рассказали о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Актрису Наталью Белохвостикову перевели из реанимации в отделение, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, состояние актрисы нормализовалось.
В среду СМИ писали, что народную артистку РСФСР реанимировали после операции на сердце в одной из московских клиник. Ее состояние оценивалось как тяжелое.
Наталия Белохвостикова — лауреат двух Государственных премий СССР, она сыграла в таких фильмах, как "Тегеран-43", "Стакан воды", "Принцесса цирка", "Законный брак" и многих других.
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