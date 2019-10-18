Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T17:59Z
https://ria.ru/20191018/1559944988.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147303/75/1473037591_0:85:2930:1733_1036x0_80_0_0_5a6938fa9a02ffe34f24b319bfb0a85f.jpg
РИА Новости
Культура

СМИ рассказали о состоянии госпитализированной Белохвостиковой

16:15 18.10.2019 (обновлено: 17:59 18.10.2019)
13781
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Белохвостикова на праздновании 60-летнего юбилея художника Никаса Сафронова в Москве
Актриса Наталья Белохвостикова на праздновании 60-летнего юбилея художника Никаса Сафронова в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Актрису Наталью Белохвостикову перевели из реанимации в отделение, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, состояние актрисы нормализовалось.
В среду СМИ писали, что народную артистку РСФСР реанимировали после операции на сердце в одной из московских клиник. Ее состояние оценивалось как тяжелое.
Наталия Белохвостикова — лауреат двух Государственных премий СССР, она сыграла в таких фильмах, как "Тегеран-43", "Стакан воды", "Принцесса цирка", "Законный брак" и многих других.
Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
26 сентября, 11:04Культура
Супруга Гафта рассказала о самочувствии артиста после инсульта
61502178
Обсудить 0
КультураМоскваРоссияНаталья Белохвостикова
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Капельница в детской больнице
СМИ: в Севастополе мать накормила ребенка кашей, приготовленной на кислоте
Лента
новостей
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев дал совет американцам, как научиться лучше понимать Россию
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Сергей Жигунов во время выступления на фестивале Утро Родины. 8 марта 2018
СМИ: у Сергея Жигунова отобрали квартиру
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин предложил отменить один из международных взносов России
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Линии электропередачи во Львовской области
В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59Госбюро расследований заподозрило двух киевских полицейских в пытках
10:59В Турции погибла девочка из России
10:54Богданов обсудил с заместителем премьера Катара ситуацию на Ближнем Востоке
10:54В США родился щенок с зеленой шерстью
10:51В ходе протестов в Каталонии за сутки задержали более 50 человек
10:50Исполняющий обязанности мэра столицы Ингушетии ушел в отставку
10:49Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром
10:46Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском плацкарте
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Лента новостейМолния