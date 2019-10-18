Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T16:31Z
https://ria.ru/20191018/1559944882.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/64034/64/640346461_0:90:2000:1215_1036x0_80_0_0_0554c0106c87e2a1650fbfecb45da901.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Экзопланеты по химическому составу похожи на Землю, выяснили ученые

16:13 18.10.2019 (обновлено: 16:31 18.10.2019)
3185
© Mark A. GarlickСтолкновения планет и пылевые кольца в окрестностях белого карлика
Столкновения планет и пылевые кольца в окрестностях белого карлика
© Mark A. Garlick
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Благодаря оригинальной методике, разработанной американскими астрофизиками, удалось получить первые данные о химическом составе экзопланет. Ученые анализировали следы от каменных обломков планет в спектральных данных белых карликов — древних звезд, чьи планетные системы уже разрушились. В спектрах всех шести изученных звезд ученые обнаружили железо — свидетельство того, что их экзопланеты, так же как и Земля, были обогащены кислородом. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
На сегодняшний день уже открыты тысячи планет за пределами Солнечной системы. Астрономы без труда определяют их размеры и массу. Но до последнего времени ничего не было известно о химическом составе экзопланет, из которых многие по своему положению в материнских звездных системах вполне могут быть обитаемыми.
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе во главе с профессором Бенджамином Цукерманом (Benjamin Zuckerman) предложили новую оригинальную методику, позволяющую получить важную информацию о геохимии далеких планет.
На завершающих стадиях своей эволюции звезды подобные Солнцу сбрасывают внешние оболочки и превращаются в мелкие и тусклые белые карлики. Этот процесс заставляет орбиты планет, вращающихся вокруг остывающей звезды, сужаться. Приближаясь по спирали к центру масс, планеты распадаются на куски под действием мощного гравитационного поля белого карлика. Оставшиеся после их распада обломки и пыль падают на звезду и сгорают.
Семь похожих на Землю планет обнаружено в системе TRAPPIST-1 в 37 световых годах от нас. Одна из планет — TRAPPIST-1 d — особенно перспективна для поисков жизни
8 октября, 17:54РИА Новости
Нобелевка за экзопланеты: к чему привели поиски нового дома для землян
Значит, элементы, входившие в состав сгоревших обломков экзопланет, должны зафиксироваться в спектрах самой звезды. Этим и воспользовались авторы работы. Они изучили шесть белых карликов, удаленных от нас на расстояние от 200 до 665 световых лет. Все спектры оказались "загрязненными" элементами экзопланет.
"Всякий раз, когда тело приближается к нему очень близко, белый карлик полностью его уничтожает, а пыль и осколки падают и оседают на него", — приводит слова первого автора исследования Александры Дойл из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пресс-служба университета. — "Белые карлики — единственный способ, которым можно измерить состав каменных планет напрямую. Если бы я просто посмотрела на эту звезду, я бы ожидала увидеть водород и гелий. Но в этих данных я также вижу другие элементы, такие как кремний, магний, углерод и кислород — материал, который скапливался на белых карликах от тел, которые вращались вокруг них".
Больше всего ученых интересовало железо. Дело в том, что оно входит в состав каменных пород только при условии высокой летучести кислорода. То есть по количеству железа в породах можно судить о том, насколько много кислорода было на планете, и насколько окислительной была среда.
К примеру, планеты земной группы Солнечной системы образовались в условиях сравнительного изобилия кислорода. Но насколько Земля и ближайшие к ней планеты в этом плане уникальны, до сих пор было не понятно.
Космический телескоп Cheops
8 мая, 03:27РИА Новости
Первые данные об экзопланетах с телескопа CHEOPS получат к началу 2020 года
Именно присутствие в составе Земли кислорода сделало ее пригодной для жизни. И речь идет не только об атмосфере. Кислород играет ключевую роль в формировании у нашей планеты магнитного поля, защищающего поверхность Земли от губительного космического излучения, а также во многих других процессах, происходящих на поверхности и в недрах.
Высокая летучесть кислорода, зафиксированная в каменных обломках других планетных систем, свидетельствует о том, что состав Земли не уникален, и те же химические соединения можно обнаружить на каменных экзопланетах.
Похожие на Землю и Марс планеты широко распространены в нашей галактике, что повышает вероятность возникновения внеземной жизни где-то еще, полагают исследователи.
1901003
Обсудить 0
РИА НаукаэкзопланетаМоскваЛос-Анджелес
Рекомендуем
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
РИА
Новости
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Столкновение астероида с Землей
Леденящие катастрофы. Астероиды, которые изменили историю Земли
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Лента
новостей
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Выход в открытый космос
В Москве покажут летавший на МКС скафандр "Победа", сделанный онкобольными
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Серийный маньяк Валерий Макаренков. Кадр из оперативной съемки
Кузьминский душитель: как маньяк-велосипедист 27 лет охотился на девушек
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск оценил российское образование
Скорая помощь
При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
Лента новостейМолния