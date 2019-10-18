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РИА Новости

Правительство Афганистана осудило атаку на мечеть на востоке страны

16:12 18.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство Афганистана решительно осуждает атаку на мечеть на востоке страны, в результате которой, по последним данным, погиб 31 человек, заявил представитель президента Афганистана Седик Седикки.
"Афганское правительство решительно осуждает сегодняшнюю атаку смертника в мечети в провинции Нангархар, в результате которого погибли … ни в чем не повинные афганцы и многие получили ранения. Талибы и их сообщники в чудовищных преступлениях продолжают нападать на гражданских лиц во время совершения молитв ", - написал Седикки в Twitter.
Ранее агентство Пажвак сообщило, что ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети.
Агентство также сообщило, что в результате двух взрывов в мечети погиб 31 человек, десятки получили ранения.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
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