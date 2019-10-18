Правительство Афганистана осудило атаку на мечеть на востоке страны

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство Афганистана решительно осуждает атаку на мечеть на востоке страны, в результате которой, по последним данным, погиб 31 человек, заявил представитель президента Афганистана Седик Седикки.

"Афганское правительство решительно осуждает сегодняшнюю атаку смертника в мечети в провинции Нангархар, в результате которого погибли … ни в чем не повинные афганцы и многие получили ранения. Талибы и их сообщники в чудовищных преступлениях продолжают нападать на гражданских лиц во время совершения молитв ", - написал Седикки в Twitter

Ранее агентство Пажвак сообщило, что ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети.

Local health officials says, 31 dead bodies and dozen wounded people taken to Hospitals after a blast inside blost in a mosque in #Nangarhar province. pic.twitter.com/ZXyrZlrRj6 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 18 октября 2019 г.

Агентство также сообщило, что в результате двух взрывов в мечети погиб 31 человек, десятки получили ранения.