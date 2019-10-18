В Ярославле суд продлил домашний арест фигуранту дела о пытках в колонии

Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1: на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. В рамках следствия были арестованы 17 сотрудников УФСИН.