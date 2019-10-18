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РИА Новости

В Ярославле суд продлил домашний арест фигуранту дела о пытках в колонии

16:12 18.10.2019
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкВорота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Суд в Ярославле в пятницу продлил домашний арест бывшему врио начальника колонии №1 в Ярославле Дмитрию Николаеву, обвиняемому в массовом избиении осужденного Евгения Макарова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Дзержинский районный суд Ярославля продлил Николаеву срок содержания под домашним арестом на два месяца – до 20 декабря", - сказала собеседница.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1: на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. В рамках следствия были арестованы 17 сотрудников УФСИН.
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