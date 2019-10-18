В Ярославле суд продлил домашний арест фигуранту дела о пытках в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Суд в Ярославле в пятницу продлил домашний арест бывшему врио начальника колонии №1 в Ярославле Дмитрию Николаеву, обвиняемому в массовом избиении осужденного Евгения Макарова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Дзержинский районный суд Ярославля продлил Николаеву срок содержания под домашним арестом на два месяца – до 20 декабря", - сказала собеседница.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1: на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. В рамках следствия были арестованы 17 сотрудников УФСИН.
10 декабря 2017, 08:00РИА НовостиОтсюда только один выход — смерть: самые суровые колонии России