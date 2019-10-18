Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T16:09Z
https://ria.ru/20191018/1559944583.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40722/95/407229567_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_8c5901c3821d77e009c7cef65fb205b7.jpg
РИА Новости

В Белгородскую область не пустили тридцать попугаев из Украины

16:09 18.10.2019
144
© РИА Новости / Владимир Минкевич / Перейти в фотобанкПопугаи Какаду в клетке-вольере Московского зоопарка
Попугаи Какаду в клетке-вольере Московского зоопарка
© РИА Новости / Владимир Минкевич
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область 30 попугаев, которых без необходимых документов пытался провезти через границу житель Украины, сообщило в пятницу региональное управление ведомства.
Ввоз в Россию и вывоз из страны живой птицы и животных возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и сопроводительных документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.
"Сегодня в многостороннем пункте пропуска "Нехотеевка"... житель Украины пытался провезти без документов тридцать попугаев. Птицы были обнаружены при досмотре его транспортного средства", - говорится в сообщении.
Мужчина рассказал, что вез птиц в Москву, однако разрешения на ввоз попугаев и документов, подтверждающих их здоровье, у него не оказалось.
"Пришлось всем вместе вернуться домой", - констатирует управление ведомства.
Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли незаконный ввоз из Вьетнама четырех детенышей гиббона возрастом от двух до четырех месяцев. 3 сентября 2019
3 сентября, 16:55РИА Новости
Таможенники в Шереметьево нашли детенышей гиббона в переноске для собаки
871001
Обсудить 3
РоссельхознадзорБелгородская областьУкраинаПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительницу Петербурга подлечили и отправили в колонию за убийство сестры
РИА
Новости
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный
В Госдуме заявили о решении проблемы энергетической безопасности в Крыму
Развлекательно-образовательный центр Городская ферма на ВДНХ
Альпака на "Городской ферме" ВДНХ "выбрала" имя детенышу
Криминалисты осмотрели банк в Екатеринбурге, где грабитель убил посетителя
Опубликовано видео из банка в Екатеринбурге, где грабитель убил посетителя
Лента
новостей
Продажа сигарет
Минпромторг оценил эффект от включения алкоголя и табака в tax free
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что не забудет "невежливое" письмо Трампа
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что в своем графике находит время пожарить шашлыки
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2019
Юнкер расплакался на последнем для себя саммите ЕС
Игрок делает ставки
В Раду внесли законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине
Учения МЧС
Россиян будут предупреждать о радиационных и химических ЧП в течение часа
Пассажиры в автобусе
В Югре назвали ситуацию с оскорблением пассажиров в автобусе недопустимой
Страница поисковой системы Яндекс
ФАС выдала предписание "Яндексу" из-за рекламы букмекерских контор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
Лента новостейМолния