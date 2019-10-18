В Белгородскую область не пустили тридцать попугаев из Украины

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область 30 попугаев, которых без необходимых документов пытался провезти через границу житель Украины, сообщило в пятницу региональное управление ведомства.

Ввоз в Россию и вывоз из страны живой птицы и животных возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и сопроводительных документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.

"Сегодня в многостороннем пункте пропуска "Нехотеевка"... житель Украины пытался провезти без документов тридцать попугаев. Птицы были обнаружены при досмотре его транспортного средства", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что вез птиц в Москву, однако разрешения на ввоз попугаев и документов, подтверждающих их здоровье, у него не оказалось.