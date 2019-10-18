МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе

ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев принял все законы об амнистии в рамках минских соглашений, они начнут применяться после выборов в Донбассе. После этого в ЛНР обвинили власти Украины во лжи, отметив, что никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил. Кроме того, в тексте минских договоренностей пункт об амнистии амнистия идет раньше пункта о проведении выборов. По оценке экспертов, проведение выборов в Донбассе невозможно без амнистии.

"Украинский МИД вновь пытается убедить мировую общественность в своей приверженности минским договоренностям, несмотря на очевидные факты обратного. Заявления о том, что Киев принял все необходимые акты для амнистии, не имеют ничего общего с реальностью", - заявила Никонорова.

Она напомнила, что "некий проект акта об амнистии" был принят украинским парламентом в 2014 году, однако так и не был подписан председателем Верховной рады. Кроме того, этот документ не был согласован с представителями Донбасса, как это предусмотрено минскими соглашениями.

"Без соблюдения этого ключевого требования политического урегулирования конфликта любые односторонние действия или принятие актов по Донбассу означают нарушение минских соглашений. Таким образом, мы наблюдаем продолжение политики (экс-президента Украины Петра) Порошенко по максимальному затягиванию и имитации перед мировым сообществом мирного урегулирования", - отметила Никонорова.