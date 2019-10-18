Соловьев дал совет американцам, как научиться лучше понимать Россию

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев пожалел американских дипломатов, у которых возникли трудности во время "постижения" России, и подсказал им, с чего стоит начать.

Таким образом он отреагировал на объяснения пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекки Росс по поводу инцидента с тремя американцами, которые "ехали в Архангельск", а оказались в Северодвинске. Как пояснили в дипмиссии, дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять.

"Умом Россию не понять, но американцы решили измерить. Бедные, мне их даже жалко. Не так, не тем и не с того они решили начать процесс постижения России", — заявил Соловьев изданию "Взгляд"

Телеведущий отметил, что для начала им нужно было купить карту, если американцы не доверяют GPS. А также, по его словам, дипломатам стоило бы воспользоваться системой ГЛОНАСС.

Также Соловьев отметил, что иностранным гражданам можно помочь "понять Россию" с помощью специальных пресс-туров.

"Хотя, на самом деле, им достаточно обратиться к представителю МИД России Марии Владимировне Захаровой. Я уверен, что она раскроет все красоты России в простом, ясном и доступном виде", — заключил Соловьев.

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку эта территория находится на особом режиме, в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.