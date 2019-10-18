Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T20:54Z
https://ria.ru/20191018/1559944292.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ea6466211ac8b940128cb96f27358e73.jpg
РИА Новости

Соловьев дал совет американцам, как научиться лучше понимать Россию

16:04 18.10.2019 (обновлено: 20:54 18.10.2019)
8197
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев пожалел американских дипломатов, у которых возникли трудности во время "постижения" России, и подсказал им, с чего стоит начать.
Таким образом он отреагировал на объяснения пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекки Росс по поводу инцидента с тремя американцами, которые "ехали в Архангельск", а оказались в Северодвинске. Как пояснили в дипмиссии, дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять.
Северодвинск
17 октября, 13:14Радио Sputnik
Что дипломаты из США забыли у секретного города в России? Мнение экспертовМИД в шутку пообещал подарить посольству США карту России после инцидента с американцами под Северодвинском. Эксперты предположили, почему вместо Архангельска дипломаты могли оказаться возле закрытого города, и рассказали о последствиях для нарушителей.
"Умом Россию не понять, но американцы решили измерить. Бедные, мне их даже жалко. Не так, не тем и не с того они решили начать процесс постижения России", — заявил Соловьев изданию "Взгляд".
Телеведущий отметил, что для начала им нужно было купить карту, если американцы не доверяют GPS. А также, по его словам, дипломатам стоило бы воспользоваться системой ГЛОНАСС.
Также Соловьев отметил, что иностранным гражданам можно помочь "понять Россию" с помощью специальных пресс-туров.
"Хотя, на самом деле, им достаточно обратиться к представителю МИД России Марии Владимировне Захаровой. Я уверен, что она раскроет все красоты России в простом, ясном и доступном виде", — заключил Соловьев.
Ошибка резидентов. Военных атташе США выловили у Северодвинска
17 октября, 18:26Акценты
Ошибка резидентов. Военных атташе США выловили у СеверодвинскаЧто они там забыли, их даже спрашивать не стали. А смысл? Мы-то знаем, что у нас там, а они – нет. А хочется. Поэтому мы отнеслись к ним с пониманием. Выловили и выпустили.
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку эта территория находится на особом режиме, в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс позже сообщила РИА Новости, что американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. При этом в российском МИД подчеркнули, что дипломаты уведомили Минобороны о намерении посетить только Архангельск.
1594120438
Обсудить 6
Инцидент с американскими дипломатами в СеверодвинскеВладимир СоловьевРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
РИА
Новости
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Капельница в детской больнице
СМИ: в Севастополе мать накормила ребенка кашей, приготовленной на кислоте
Арктика
Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Лента
новостей
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Линии электропередачи во Львовской области
В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы
Силы США в Сирии близ Алеппо
Российские журналисты посетили брошенную американскую базу в Сирии
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
СМИ: в Китае запретили прокат фильма Тарантино "Однажды в... Голливуде"
Атомный ледокол Ямал в Карском море
"Арктическая доктрина" США: Северный морской путь будет заблокирован
Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Укрпочты в Харькове, Украина. 30 декабря 2017
В Киеве частная клиника торговала органами похищенных людей, пишут СМИ
Ротонда Капитолия в Вашингтоне
В конгрессе США потребовали признать "Азов" террористической организацией
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51В ходе протестов в Каталонии за сутки задержали более 50 человек
10:50Исполняющий обязанности мэра столицы Ингушетии ушел в отставку
10:49Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром
10:46Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском плацкарте
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
Лента новостейМолния