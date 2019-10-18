Лукашенко рассказал, что в своем графике находит время пожарить шашлыки

МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в своем плотном рабочем графике находит время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлыки, однако такой отдых планируется заранее, с учетом мероприятий.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, речь об этом шла во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте в Минске, где слушатели - студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели вуза - могли пообщаться с белорусским лидером и задать ему вопросы. В частности, у президента поинтересовались, бывают ли у него свободные и выходные дни.

"В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было… Поэтому не надо думать, что президент сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит, а потом ректора академии принимает, главу администрации, потом кадровый день и так далее", - заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, всю свою жизнь он, как и главы других государств, - "как белка в колесе". "Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет (президентства – ред.) можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык", - заметил Лукашенко.