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РИА Новости

Лукашенко рассказал, что в своем графике находит время пожарить шашлыки

16:03 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в своем плотном рабочем графике находит время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлыки, однако такой отдых планируется заранее, с учетом мероприятий.
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, речь об этом шла во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте в Минске, где слушатели - студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели вуза - могли пообщаться с белорусским лидером и задать ему вопросы. В частности, у президента поинтересовались, бывают ли у него свободные и выходные дни.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"В принципе могу выбрать время, чтобы пойти в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не было… Поэтому не надо думать, что президент сидит с утра до ночи и ночь не спит, бумаги ворошит, а потом ректора академии принимает, главу администрации, потом кадровый день и так далее", - заявил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, всю свою жизнь он, как и главы других государств, - "как белка в колесе". "Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет (президентства – ред.) можно бегать? А ты привык. Колесо крутится - куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык", - заметил Лукашенко.
Он также обратил внимание, что деятельность президента предполагает постоянную вовлеченность в государственные дела. "Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт… Да, я повязан мероприятиями. Я не могу отлучиться еще и потому, что по конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия. Даже если беру 3-4 дня, неделю, так называемый отпуск, это не отпуск, я просто не провожу публичных мероприятий", - добавил Лукашенко.
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