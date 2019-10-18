Мать убитой в Саратове девочки не поддержала возвращение смертной казни

САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Мать убитой в Саратове девятилетней девочки не хочет, чтобы имя ее ребенка ассоциировалось с отменой моратория на смертную казнь в России.

После резонансного убийства житель Саратова Дамир Видманов создал петицию на ресурсе change.org, адресованную президенту страны Владимиру Путину, Госдуме РФ и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, с требованием вернуть смертную казнь. Под обращением подписались более 18 тысяч человек, однако позже петиция была удалена. За возвращение смертной казни на своих страницах в соцсетях также выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.

"Мы не хотим, чтобы имя Лизы ассоциировалось с отменой моратория на смертную казнь в России", - сказала РИА Новости мать девочки.