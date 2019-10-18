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РИА Новости

Мать убитой в Саратове девочки не поддержала возвращение смертной казни

16:01 18.10.2019
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© РИА Новости / Константин Халин / Перейти в фотобанкИгрушки и цветы на месте убийства девятилетней девочки в Саратове
Игрушки и цветы на месте убийства девятилетней девочки в Саратове
© РИА Новости / Константин Халин
Перейти в фотобанк
Игрушки и цветы на месте убийства девятилетней девочки в Саратове
САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Мать убитой в Саратове девятилетней девочки не хочет, чтобы имя ее ребенка ассоциировалось с отменой моратория на смертную казнь в России.
После резонансного убийства житель Саратова Дамир Видманов создал петицию на ресурсе change.org, адресованную президенту страны Владимиру Путину, Госдуме РФ и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, с требованием вернуть смертную казнь. Под обращением подписались более 18 тысяч человек, однако позже петиция была удалена. За возвращение смертной казни на своих страницах в соцсетях также выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.
Геннадий Зюганов
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"Мы не хотим, чтобы имя Лизы ассоциировалось с отменой моратория на смертную казнь в России", - сказала РИА Новости мать девочки.
Утром 9 октября девятилетняя девочка в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12 октября, 15:30РИА Новости
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Убийство девочки в СаратовеСаратовОбщество
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