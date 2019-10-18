"Росатом" разработает схему обращения с опасными отходами

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Корпорация Росатом разработает схему обращения с отходами первого и второго класса опасности, говорится в постановлении на сайте правительства.

"Разработку федеральной схемы осуществляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", - отмечается в постановлении.

В документе уточняется, что схема будет содержать данные об источниках образования отходов, нормативах и лимитах, а также о предприятиях, которые способны обезвредить или переработать опасные отходы. Представленную Росатомом схему будет утверждать Минприроды РФ.

По экспертным оценкам, в РФ образуется ежегодно около 350 тысяч тонн опасных отходов, из которых 2-3% утилизируется. К промышленных отходам первого класса опасности относятся те, которые наносят природе непоправимый ущерб, к отходам второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет.

Федеральным проектом "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I–II классов опасности" национального проекта "Экология" предусмотрено перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I–II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы). К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию семь таких производственно-технических комплексов.