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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" разработает схему обращения с опасными отходами

15:57 18.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Корпорация Росатом разработает схему обращения с отходами первого и второго класса опасности, говорится в постановлении на сайте правительства.
"Разработку федеральной схемы осуществляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", - отмечается в постановлении.
В документе уточняется, что схема будет содержать данные об источниках образования отходов, нормативах и лимитах, а также о предприятиях, которые способны обезвредить или переработать опасные отходы. Представленную Росатомом схему будет утверждать Минприроды РФ.
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По экспертным оценкам, в РФ образуется ежегодно около 350 тысяч тонн опасных отходов, из которых 2-3% утилизируется. К промышленных отходам первого класса опасности относятся те, которые наносят природе непоправимый ущерб, к отходам второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет.
Федеральным проектом "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I–II классов опасности" национального проекта "Экология" предусмотрено перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I–II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы). К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию семь таких производственно-технических комплексов.
Заказчиком работ определен "Росатом". Такое решение было принято с учетом успешного опыта госкорпорации в реализации государственной политики по обращению с радиоактивными отходами, наличия в атомной отрасли современных технологий при развитой управленческой и производственной инфраструктуре.
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