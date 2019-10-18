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РИА Новости

В Раде прошел I чтение проект по выделению ГТС Украины из "Нафтогаза"

15:56 18.10.2019 (обновлено: 15:58 18.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Парламент Украины принял в первом чтении законопроект, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины".
Такое решение в пятницу поддержали 286 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.
Это открывает путь к подписанию контракта на транзит газа с "Газпромом" по европейским правилам после сертификации этого оператора ЕС.
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Как отмечается в пояснительной записке к документу на сайте Верховной рады, законопроект разработан для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа и электроэнергии и обеспечения деятельности оператора ГТС по протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества. При разработке документа учитывались соответствующие положения соглашения об ассоциации между Украиной с ЕС по атомной энергии.
По словам премьера Украины Алексея Гончарука, принятие этого законопроекта позволит завершить переговоры с РФ по транзиту и получить долгосрочный контракт.
"Нам важно закончить переговоры с русскими и получить максимально сильную позицию, чтобы иметь максимальные шансы на достижения успеха в этих переговорах", - сказал премьер, выступая в Раде. По его словам, крайне важно до 1 ноября изменить законодательство, которое позволит пройти сертификацию оператора до конца года.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что секретариат Энергетического сообщества уже подтвердил соответствие этого документа требованиям Третьего энергопакета ЕС и рекомендовал его к скорейшему принятию.
По его словам, после принятия законопроекта ГТС Украины будет сохранена в госсобственности, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получит расширенные полномочия для мониторинга и контроля независимого оператора ГТС.
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С 1 июля 2019 года начался предпоследний этап проекта по подготовке к отделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу этого года новый оператор должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финальным этапом анбандлинга станет вывод ООО "Оператор ГТС Украины" из состава Группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной министерству финансов Украины.
Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами, уверены в Киеве.
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