Суд заключил замгубернатора Тамбовской области под домашний арест

ВОРОНЕЖ, 18 окт – РИА Новости. Суд заключил под домашний арест заместителя главы администрации Тамбовской области, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления МВД по региону.

В четверг представитель УМВД сообщил РИА Новости о задержании замглавы администрации Тамбовской области. Он подозревается в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", которое является государственной собственностью. Это была попытка мошенничества, отметил собеседник. Конкретную фамилию чиновника представитель УМВД не назвал, однако, по информации тамбовских Telergam-каналов и СМИ, речь идет о Глебе Чулкове, который также занимает пост председателя комитета по управлению имуществом области.