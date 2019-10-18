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РИА Новости

Суд заключил замгубернатора Тамбовской области под домашний арест

15:51 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 окт – РИА Новости. Суд заключил под домашний арест заместителя главы администрации Тамбовской области, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления МВД по региону.
В четверг представитель УМВД сообщил РИА Новости о задержании замглавы администрации Тамбовской области. Он подозревается в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", которое является государственной собственностью. Это была попытка мошенничества, отметил собеседник. Конкретную фамилию чиновника представитель УМВД не назвал, однако, по информации тамбовских Telergam-каналов и СМИ, речь идет о Глебе Чулкове, который также занимает пост председателя комитета по управлению имуществом области.
Молоток судьи
17 октября, 15:13РИА Новости
Суд продлил домашний арест экс-замминистра экономики Челябинской области
"Предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, мера пресечения - домашний арест", - сказал собеседник агентства.
Чулков работает заместителем главы администрации области с 2008 года.
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УМВДТамбовская областьПроисшествия
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