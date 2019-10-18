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РИА Новости

В Стерлитамаке пять человек обратились к медикам после ДТП с автобусом

15:51 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
УФА, 18 окт - РИА Новости. Медики осматривают пять пассажиров автобуса после столкновения с иномаркой в башкирском городе Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным ведомства, около 16.00 (14.00 мск) в Стерлитамаке зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. По предварительным данным полиции, на улице Патриотическая 36-летняя местная жительница за рулем Opel Astra совершила столкновение с движущимся впереди автобусом Fiat Ducato, следовавшим по 43 маршруту.
"В салоне находились 5 пассажиров, их осматривают медицинские работники. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего",- говорится в сообщении МВД по региону.
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Opel AstraУфаСтерлитамакПроисшествия
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