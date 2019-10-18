В Стерлитамаке пять человек обратились к медикам после ДТП с автобусом

УФА, 18 окт - РИА Новости. Медики осматривают пять пассажиров автобуса после столкновения с иномаркой в башкирском городе Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ведомства, около 16.00 (14.00 мск) в Стерлитамаке зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. По предварительным данным полиции, на улице Патриотическая 36-летняя местная жительница за рулем Opel Astra совершила столкновение с движущимся впереди автобусом Fiat Ducato, следовавшим по 43 маршруту.