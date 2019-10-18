Россиян будут предупреждать о радиационных и химических ЧП в течение часа

"Период полураспада": мифы и факты о радиации Самая надежная защита от радиационного облучения – это время и расстояние: как можно меньше находиться в опасной зоне, а по-хорошему – вовсе держаться подальше. Однако еще есть радиофобия, и от нее такими способами не спастись. Об этом – в выпуске спецпроекта радио Sputnik "Период полураспада".