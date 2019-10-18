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РИА Новости

Россиян будут предупреждать о радиационных и химических ЧП в течение часа

15:50 18.10.2019 (обновлено: 17:06 18.10.2019)
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© Фото : МЧС РФУчения МЧС
Учения МЧС
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Население России теперь будут информировать о произошедших радиационных, химических и биологических происшествиях в течение часа. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а также о принимаемых мерах по их локализации представляется не позднее одного часа после обнаружения опасности", - говорится в документе.
Соответствующие лаборатории будут оповещать в случае таких ЧП федеральные органы исполнительной власти, "Росатом", а также региональные подразделения МЧС.
МЧС России, как орган власти, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, должен "обеспечить внедрение единых стандартов обмена информацией, а также информирование населения об угрозах радиационного, химического и биологического характера".
Данное постановление вступит в силу 29 октября этого года.
Сотрудники управления по ядерной и радиационной безопасности Норвегии
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