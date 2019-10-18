Власти поручили за четыре месяца реализовать сделку "Ростелекома" по Tele2

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство поручило Росимуществу и Минкомсвязи в четырехмесячный срок обеспечить реализацию сделки по консолидации "Ростелекомом" 100% Tele2, говорится в распоряжении кабмина.

Президент РФ в начале октября подписал указ об увеличении доли участия "Ростелекома" и его дочернего ООО "Мобител" в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" до 100%. Сейчас "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2. Согласно указу, ВТБ выкупит допэмиссию акций "Ростелекома", при этом государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%.

Согласно распоряжению правительства, Росимуществу также поручено обеспечить сохранение действия акционерного соглашения между РФ и ВЭБом (владеет 3,96% уставного капитала "Ростелекома"), определяющего порядок управления и голосования акциями "Ростелекома".

Кроме того, Ростмущество должно от имени РФ заключить акционерное соглашение с ВТБ в отношении приобретаемых им акций "Ростелекома". В соглашении должен быть предусмотрен запрет на распоряжение ВТБ частью приобретенных акций оператора в течение четырех лет с даты заключения соглашения, а также право на отчуждение этих акций по истечении четырех лет по решению правительства. При этом РФ должна иметь преимущественное право на выкуп бумаг.

Кроме того, кабмин поручил Минэкономразвития в двухмесячный срок после совершения сделки представить в правительство предложения по уточнению доли РФ в уставном капитале "Ростелекома" по итогам реализации его акционерами преимущественного права на выкуп акций допэмиссии, исходя из того, что она не должна быть меньше 33,2%.