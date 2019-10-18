Минпромторг оценил эффект от включения алкоголя и табака в tax free

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Включение алкоголя и табака в список товаров tax free привлечет иностранных туристов в российские магазины, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Минпромторг РФ на прошлой неделе опубликовал законопроект, вносящий изменения в российскую систему tax free. В частности, министерство предложило дать возможность иностранным гражданам получать компенсацию по НДС при покупке в России алкоголя и табачной продукции, а также уменьшить нижнюю границу суммы покупки для компенсации до 8 тысяч рублей с 10 тысяч. Кроме того, предполагается, что с 2021 года система tax free заработает на всей территории РФ.

"Включение алкоголя и табака в список товаров tax free при текущем пороге покупки 10 тысяч рублей привлечет иностранных туристов в продовольственные магазины, которые тоже начали подключаться к системе tax free (среди первых – "Гастроном №1", "Ашан", "Лента" и другие)", - рассказали в пресс-службе.

"В случае подтверждения положительного экономического эффекта рассматривается возможность снижения порога покупки до 8 тысяч рублей, в связи с тем, что в России один из самых высоких порогов покупки. В этом случае частота покупок алкогольной продукции и табака с услугой tax free будет ещё выше", - добавили в ведомстве.