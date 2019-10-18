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РИА Новости

Минпромторг оценил эффект от включения алкоголя и табака в tax free

15:44 18.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Включение алкоголя и табака в список товаров tax free привлечет иностранных туристов в российские магазины, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Минпромторг РФ на прошлой неделе опубликовал законопроект, вносящий изменения в российскую систему tax free. В частности, министерство предложило дать возможность иностранным гражданам получать компенсацию по НДС при покупке в России алкоголя и табачной продукции, а также уменьшить нижнюю границу суммы покупки для компенсации до 8 тысяч рублей с 10 тысяч. Кроме того, предполагается, что с 2021 года система tax free заработает на всей территории РФ.
"Включение алкоголя и табака в список товаров tax free при текущем пороге покупки 10 тысяч рублей привлечет иностранных туристов в продовольственные магазины, которые тоже начали подключаться к системе tax free (среди первых – "Гастроном №1", "Ашан", "Лента" и другие)", - рассказали в пресс-службе.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
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"В случае подтверждения положительного экономического эффекта рассматривается возможность снижения порога покупки до 8 тысяч рублей, в связи с тем, что в России один из самых высоких порогов покупки. В этом случае частота покупок алкогольной продукции и табака с услугой tax free будет ещё выше", - добавили в ведомстве.
Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу сейчас нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов, сейчас tax free действует в 13 субъектах РФ.
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Министерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
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