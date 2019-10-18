Правительство предоставило "Арктик СПГ 1" крупное ямальское месторождение

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство России по итогам аукциона предоставило "Арктик СПГ 1" право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетско-Ханавейское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Утвердить представленные Минприроды России результаты проведенного ... аукциона на право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетское-Ханавейское месторождение, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, победителем которого признано общество с ограниченной ответственностью "Арктик СПГ 1", - говорится в документе.

Добавляется, что правительство предоставляет "Арктик СПГ 1" право пользования участком для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии.

"Арктик СПГ 1" - дочерняя компания "Новатэка". В конце августа "Новатэк" сообщил, что "Арктик СПГ 1" выиграла аукцион на право пользования нефтегазовым Солетско-Ханавейским месторождением в ЯНАО, предложив за него платеж в размере 2,586 миллиарда рублей. Участок граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками "Новатэка" на полуострове Гыдан.

Ранее правительство РФ распорядилось провести этот аукцион в текущем году со стартовым платежом за участок в 2,35 миллиарда рублей. В распоряжении было отмечено, что принять участие в аукционе может только компания, уже имеющая лицензию на участок недр на полуостровах Ямал или Гыданский, включая прилегающие акватории, в которой в рамках обязательств предусмотрено направление добытого газа на имеющиеся или планируемые на территории ЯНАО производственные мощности сжижения природного газа (СПГ).