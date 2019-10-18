Правительство предоставило "Арктик СПГ 1" крупное ямальское месторождение

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительство России по итогам аукциона предоставило "Арктик СПГ 1" право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетско-Ханавейское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Утвердить представленные Минприроды России результаты проведенного ... аукциона на право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетское-Ханавейское месторождение, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, победителем которого признано общество с ограниченной ответственностью "Арктик СПГ 1", - говорится в документе.
Добавляется, что правительство предоставляет "Арктик СПГ 1" право пользования участком для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии.
"Арктик СПГ 1" - дочерняя компания "Новатэка". В конце августа "Новатэк" сообщил, что "Арктик СПГ 1" выиграла аукцион на право пользования нефтегазовым Солетско-Ханавейским месторождением в ЯНАО, предложив за него платеж в размере 2,586 миллиарда рублей. Участок граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками "Новатэка" на полуострове Гыдан.
Ранее правительство РФ распорядилось провести этот аукцион в текущем году со стартовым платежом за участок в 2,35 миллиарда рублей. В распоряжении было отмечено, что принять участие в аукционе может только компания, уже имеющая лицензию на участок недр на полуостровах Ямал или Гыданский, включая прилегающие акватории, в которой в рамках обязательств предусмотрено направление добытого газа на имеющиеся или планируемые на территории ЯНАО производственные мощности сжижения природного газа (СПГ).
Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 2,183 триллиона кубометров газа и 212 миллионов тонн жидких углеводородов, что в совокупности составляет 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Лицензия выдается сроком на 27 лет.