Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки"

"С помощью фотографии каждый сможет увидеть это знаковое место в разные времена года, в разную погоду. Ведь в каждое время Соловецкий остров, монастырь прекрасны по-своему", — подчеркнула глава Комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.