Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T16:44Z
https://ria.ru/20191018/1559942896.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155994/26/1559942651_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_704feffd9ebd25154081302b03e567a4.jpg
РИА Новости

Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки"

16:04 18.10.2019 (обновлено: 16:44 18.10.2019)
44
В Галерее под открытым небом на Тверском бульваре открылась фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки". Проект, позволяющий по-новому взглянуть на уникальный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов

В экспозицию вошли 64 произведения, в которых автор запечатлел красоту Соловецких островов, архитектуру и духовную жизнь региона.

Фотовыставка Александра Львова Русские сезоны. Соловки на Тверском бульваре в Москве
1 из 8

В экспозицию вошли 64 произведения, в которых автор запечатлел красоту Соловецких островов, архитектуру и духовную жизнь региона.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

"Здесь нет лишь самоуспокоения и душевной лени, но есть неизменное ощущение сурового величия, жертвенного подвига, присутствия Бога..." — говорит автор о Соловках.

Фотовыставка Русские сезоны. Соловки открылась в Москве
2 из 8

"Здесь нет лишь самоуспокоения и душевной лени, но есть неизменное ощущение сурового величия, жертвенного подвига, присутствия Бога..." — говорит автор о Соловках.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Выставку представили Общественная палата, "Российский фонд мира", Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Центр продюсирования российской фотографии ПроЛаб.

Фотовыставка Русские сезоны. Соловки открылась в Москве
3 из 8

Выставку представили Общественная палата, "Российский фонд мира", Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Центр продюсирования российской фотографии ПроЛаб.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

"С помощью фотографии каждый сможет увидеть это знаковое место в разные времена года, в разную погоду. Ведь в каждое время Соловецкий остров, монастырь прекрасны по-своему", — подчеркнула глава Комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Фотовыставка Русские сезоны. Соловки открылась в Москве
4 из 8

"С помощью фотографии каждый сможет увидеть это знаковое место в разные времена года, в разную погоду. Ведь в каждое время Соловецкий остров, монастырь прекрасны по-своему", — подчеркнула глава Комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Экспозиция стала заключительной частью проекта "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера", который начался в 2016 году.

Фотовыставка Русские сезоны. Соловки открылась в Москве
5 из 8

Экспозиция стала заключительной частью проекта "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера", который начался в 2016 году.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Проект, посвященный созданию художественных образов особых для русского человека святых мест, осуществляется по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Фотовыставка Русские сезоны. Соловки открылась в Москве
6 из 8

Проект, посвященный созданию художественных образов особых для русского человека святых мест, осуществляется по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Выставка продлится до 18 ноября 2019 года.

Фотовыставка Александра Львова Русские сезоны. Соловки на Тверском бульваре в Москве
7 из 8

Выставка продлится до 18 ноября 2019 года.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве.

Фотовыставка Александра Львова Русские сезоны. Соловки на Тверском бульваре в Москве
8 из 8

Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
300000
Обсудить 0
МоскваФото
Рекомендуем
Акция протеста в Барселоне
"Марш за свободу" в Барселоне
РИА
Новости
Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
Под присмотром "Аллигатора": учения "Взаимодействие-2019"
Модель на показе Fabiana Milazzo в рамках Недели моды в Сан-Паулу
Лучшие фото недели: Ким Чен Ын на коне, гигантская кобра и зомби в городе
Александр Львов Русские сезоны. Соловки
На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Русские сезоны. Соловки"
Лента
новостей
Бьет — значит любит?
Бьет — значит любит?
Сотрудники департамента ГОЧСиПБ во время ликвидации последствий ДТП в деревне Ларево
В новой Москве три человека пострадали в ДТП
Фото вылупления подаренного Путиным уникального кречета
Рождение кречета, подаренного Путиным саудовскому королю, показали на видео
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" разработает схему обращения с опасными отходами
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Югославии от немецко-фашистских захватчиков
"Немцы вешали сербов на деревьях". Как Красная армия освобождала Белград
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Зюганов предложил к 75-летию Победы посадить лес в память о погибших
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде предложили разработать "умную" платформу для экологии
Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе ГУП Московский метрополитен Роман Латыпов
Роман Латыпов: каждая станция метро будет "донастроена" под пассажира
LIVE: Выход в открытый космос женского экипажа астронавтов из США
Первый в истории выход в открытый космос двух женщин. Прямая трансляция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
Лента новостейМолния