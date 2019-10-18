Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки"

В экспозицию вошли 64 произведения, в которых автор запечатлел красоту Соловецких островов, архитектуру и духовную жизнь региона.
В экспозицию вошли 64 произведения, в которых автор запечатлел красоту Соловецких островов, архитектуру и духовную жизнь региона.
"Здесь нет лишь самоуспокоения и душевной лени, но есть неизменное ощущение сурового величия, жертвенного подвига, присутствия Бога..." — говорит автор о Соловках.
"Здесь нет лишь самоуспокоения и душевной лени, но есть неизменное ощущение сурового величия, жертвенного подвига, присутствия Бога..." — говорит автор о Соловках.
Выставку представили Общественная палата, "Российский фонд мира", Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Центр продюсирования российской фотографии ПроЛаб.
Выставку представили Общественная палата, "Российский фонд мира", Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Центр продюсирования российской фотографии ПроЛаб.
"С помощью фотографии каждый сможет увидеть это знаковое место в разные времена года, в разную погоду. Ведь в каждое время Соловецкий остров, монастырь прекрасны по-своему", — подчеркнула глава Комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
"С помощью фотографии каждый сможет увидеть это знаковое место в разные времена года, в разную погоду. Ведь в каждое время Соловецкий остров, монастырь прекрасны по-своему", — подчеркнула глава Комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Экспозиция стала заключительной частью проекта "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера", который начался в 2016 году.
Экспозиция стала заключительной частью проекта "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера", который начался в 2016 году.
Проект, посвященный созданию художественных образов особых для русского человека святых мест, осуществляется по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Проект, посвященный созданию художественных образов особых для русского человека святых мест, осуществляется по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Выставка продлится до 18 ноября 2019 года.
Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве.
Фотовыставка Александра Львова "Русские сезоны. Соловки" на Тверском бульваре в Москве.