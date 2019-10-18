До Барселоны дошли колонны сторонников независимости Каталонии

БАРСЕЛОНА, 18 окт – РИА Новости. Пять колонн сторонников независимости, вышедшие из разных городов автономного сообщества в среду, дошли до Барселоны. Одна из колонн, вышедшая из Жироны, в настоящее время находится на проспекте "Диагональ", передает корреспондент РИА Новости.

В колоннах идут тысячи человек, они скандируют "Независимость!", "Свобода политзаключенным!", а также оскорбления в адрес испанских СМИ, которые освещают это событие.

"Мы прошли около ста километров, немного устали", – признались РИА Новости двое участников акции – супружеская пара. По пути они останавливались и спали в специально организованных помещениях. Еду и воду распространяли организаторы, рассказали они.

"Все очень хорошо организовано. Каталонцы вообще умеют все организовывать", - сказал мужчина.

Он считает, что испанские власти не могут не обратить внимание на происходящее сейчас в автономном сообществе.

"И.о. премьера Санчес и остальное правительство просто не могут продолжать действовать так, как до сих пор. Мы требуем дать нам возможность провести референдум, и мы сделаем это, разрешат нам или нет", - заявил мужчина.

К каталонской столице колонны вышли из пяти точек в среду – из Жироны (в ней, по данным правоохранительных органов, в том момент было около десяти тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны. По маршруту движения колонн к ним присоединялись сторонники из других городов и поселков. На небольшом участке маршрута к колонне из Жироны присоединился глава каталонского женералитета Ким Торра, а также другие члены его правительства.

Так называемый "Марш за свободу" организовали общественные организации Каталонская национальная ассамблея (КНА) и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар приговорены Верховным судом к девяти годам заключения в связи с причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Акцию поддержала радикальная организация "Комитеты защиты республики".

Как заявили организаторы, на идею проведения марша их "вдохновил" "Соляной поход" в Индии сторонников Махатма Ганди в 1930 году и "Марш на Вашингтон" Мартина Лютера Кинга в 1963 году.

"Цель марша – массовый и ненасильственный ответ, снова заполнить улицы в защиту самоопределения и свободы политических заключенных", - говорится в заявлении организаторов.

Политическими заключенными организаторы называют каталонских политиков, приговоренных Верховным судом к различным срокам наказания – до 13 лет – за их участие в проведении незаконного референдума о независимости.

В пятницу в Каталонии проходит всеобщая забастовка – митингующие перекрывают дороги (в том числе трассы в сторону Франции и Андорры), проводят митинги. В аэропорту Барселоны отменены 57 рейсов, транспорт ходит с увеличенными интервалами.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.