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РИА Новости

ФАС выдала предписание "Яндексу" из-за рекламы букмекерских контор

15:33 18.10.2019
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© РИА НовостиСтраница поисковой системы Яндекс
Страница поисковой системы Яндекс
© РИА Новости
Страница поисковой системы Яндекс. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предписание "Яндексу" из-за контекстной рекламы букмекерских контор, компанию могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, сообщается на сайте службы.
Комиссия ФАС 16 октября признала "Яндекс" виновным в нарушении закона о рекламе при распространении контекстной рекламы букмекерских контор "1хставка" и "LEON" в поисковой системе.
"Как установила комиссия, в поисковой системе "Яндекс" по запросам "1xstavka скачать", "1хставка официальный сайт" и "1хставки ставки" отображается контекстная реклама букмекера "1хставка" с адресом официального сайта, информацией о предоставляемых услугах и контактными данными. Аналогичная информация о букмекере "LEON" отображается в контекстной рекламе при наборе в поисковой строке "Яндекс" словосочетаний "leon фрибет" и "леон букмекер", - говорится в сообщении.
При этом действующее законодательство ограничивает доступ к азартным играм в интернете, а также их рекламу. В нарушение этого запрета "Яндекс" в блоке контекстной рекламы своей поисковой системы распространяет рекламу букмекерских контор, отмечают в ФАС.
"Как рекламораспространителю запрещенной рекламы ООО "Яндекс" выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела. Размер штрафа за такого рода нарушения составляет от 100 до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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