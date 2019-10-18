ФАС выдала предписание "Яндексу" из-за рекламы букмекерских контор

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предписание "Яндексу" из-за контекстной рекламы букмекерских контор, компанию могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, сообщается на сайте службы.

Комиссия ФАС 16 октября признала "Яндекс" виновным в нарушении закона о рекламе при распространении контекстной рекламы букмекерских контор "1хставка" и "LEON" в поисковой системе.

"Как установила комиссия, в поисковой системе "Яндекс" по запросам "1xstavka скачать", "1хставка официальный сайт" и "1хставки ставки" отображается контекстная реклама букмекера "1хставка" с адресом официального сайта, информацией о предоставляемых услугах и контактными данными. Аналогичная информация о букмекере "LEON" отображается в контекстной рекламе при наборе в поисковой строке "Яндекс" словосочетаний "leon фрибет" и "леон букмекер", - говорится в сообщении.

При этом действующее законодательство ограничивает доступ к азартным играм в интернете, а также их рекламу. В нарушение этого запрета "Яндекс" в блоке контекстной рекламы своей поисковой системы распространяет рекламу букмекерских контор, отмечают в ФАС.