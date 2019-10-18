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РИА Новости

Во Владимирской области проверяют данные об избиении осужденного в колонии

15:31 18.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. УФСИН по Владимирской области проводит проверку информации СМИ, что в колонии №7 избит осужденный, говорится в сообщении ведомства.
Информацию об инциденте опубликовал правозащитник Борис Ушаков. По его данным, осужденного Карена Григоряна в камере якобы "избили и унизили" восемь человек в масках, которые являлись осужденными и сотрудниками колонии. Правозащитник заявил, что в связи с инцидентом Григорян объявил голодовку. В СУ СКР по региону сообщили РИА Новости, что им поступило обращение о произошедшем, проводится проверка.
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"В отдельных СМИ 16 октября 2019 года опубликована информация о неправомерных действиях в отношении осужденного ИК-7 п. Пакино. В настоящее время в УФСИН России по Владимирской области проводится проверка", - отмечается в сообщении УФСИН.
Члены региональной ОНК также проверят данные об избиении в колонии, сообщил РИА Новости бывший председатель комиссии Вячеслав Куликов. По его словам, сейчас комиссия в процессе переформирования, но он входит и в новый состав. В ноябре станет ясно, кто возглавит ОНК. "Но могу сказать, что ОНК разберется", - подчеркнул он.
Уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова рассказала РИА Новости, что читала в СМИ о том, что якобы произошло в колонии.
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"Никаких обращений в аппарат уполномоченного не поступало, а уполномоченный работает по обращениям. Но у меня запланировано посещение этой колонии в ноябре", - сказала собеседница агентства.
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