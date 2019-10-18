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РИА Новости

Суд в Якутске отказал адвокатам "шамана" в жалобе о незаконности дела

15:28 18.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 окт – РИА Новости. Якутский городской суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката "шамана" Александра Габышева Ольги Тимофеевой о незаконности возбуждения в отношении него уголовного дела.
Габышева задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал". На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели дело о публичных призывах к экстремизму.
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Судья Якутского городского суда Максим Горохов в пятницу рассмотрел жалобу защиты на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Габышева. "Шаман", который находится под подпиской о невыезде, на судебном заседании не присутствовал.
"Суд принял решение отказать в удовлетворении жалобы адвоката Тимофеевой о незаконном возбуждении уголовного дела в отношении Габышева Александра Прокопьевича", - сказал судья.
В сентябре в ряде СМИ была опубликована информация о том, что экспертиза признала Габышева невменяемым. Однако в октябре адвокат Тимофеева заявила РИА Новости, что в заключении амбулаторной экспертизы такого слова, как "невменяемость", написано не было. При этом она отметила, что выводы проведенной экспертизы заключали определения, которые вызвали у защиты сомнения, поэтому ими были приглашены специалисты из Москвы, которые провели с Габышевым повторную экспертизу. Ее результатов пока нет.
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Александр Габышев (якутский шаман)Якутский городской судЯкутскПроисшествия
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