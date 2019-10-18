Суд в Якутске отказал адвокатам "шамана" в жалобе о незаконности дела

ЯКУТСК, 18 окт – РИА Новости. Якутский городской суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката "шамана" Александра Габышева Ольги Тимофеевой о незаконности возбуждения в отношении него уголовного дела.

Габышева задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал". На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели дело о публичных призывах к экстремизму.

Судья Якутского городского суда Максим Горохов в пятницу рассмотрел жалобу защиты на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Габышева. "Шаман", который находится под подпиской о невыезде, на судебном заседании не присутствовал.

"Суд принял решение отказать в удовлетворении жалобы адвоката Тимофеевой о незаконном возбуждении уголовного дела в отношении Габышева Александра Прокопьевича", - сказал судья.