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РИА Новости

Парламент Украины принял в I чтении проект госбюджета на следующий год

15:28 18.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в пятницу принял в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП и инфляцией на уровне в 6%, такое решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект госбюджета на следующий год. В документе закладывается рост ВВП на уровне 3,3%. Также правительство Украины заложило в проект госбюджета на 2020 год 9,9 миллиарда долларов расходов на безопасность и оборону по сравнению с 7,43 миллиарда долларов в этом году.
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Согласно документу, проект госбюджета рассчитан исходя из курса 28,2 гривны за доллар. Курс Нацбанка Украины по состоянию на 15 сентября составляет 24,83 гривны за доллар. Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен (22,06 доллара) и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны (189,42 доллара).
Прожиточный минимум на Украине в 2020 году вырастет на 7,4% - до 2189 гривен (около 88,5 доллара).
Ряд оппозиционных фракций Рады раскритиковали документ. По мнению депутатов, он предусматривает лишь незначительное повышение социальных стандартов на фоне обещания властей "покончить с эпохой бедности".
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16 октября, 11:31Акценты
Верните награбленное! Киев требует конфискованные в Латвии миллионы евро Латвия борется за чистоту своей финансовой репутации. Там отобрали 30 миллионов грязных денег со счетов украинских воротил. Положили в свой бюджет, ибо очень кстати. Но Киев против, ибо там они тоже очень кстати. В общем, между странами "ложечки остались".
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