Парламент Украины принял в I чтении проект госбюджета на следующий год

КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в пятницу принял в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП и инфляцией на уровне в 6%, такое решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект госбюджета на следующий год. В документе закладывается рост ВВП на уровне 3,3%. Также правительство Украины заложило в проект госбюджета на 2020 год 9,9 миллиарда долларов расходов на безопасность и оборону по сравнению с 7,43 миллиарда долларов в этом году.

Согласно документу, проект госбюджета рассчитан исходя из курса 28,2 гривны за доллар. Курс Нацбанка Украины по состоянию на 15 сентября составляет 24,83 гривны за доллар. Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен (22,06 доллара) и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны (189,42 доллара).

Прожиточный минимум на Украине в 2020 году вырастет на 7,4% - до 2189 гривен (около 88,5 доллара).