Патриарх Кирилл сравнил аборты ради карьеры с языческими жертвоприношениями

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил практику абортов ради карьеры и материальных благ с языческими жертвоприношениями, отметив, что "первым среди прав человека является право на жизнь".

"Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден... Скажу больше: ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", — сказал патриарх на заседании XXIII Всемирного русского народного собора (ВРНС), посвященного теме сбережения народа.

Предстоятель Русской церкви напомнил, что далекие предки россиян, "не просвещенные еще светом Христовой истины", полагали, что могут обрести нечто ценное и решить ту или иную материальную проблему, "взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких".

"Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно. Но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры? Или (те. — Прим. ред.) кто предлагает сокращать население ради экономической эффективности?" — заметил патриарх.

По его мнению, в обоих случаях присутствует та же самая логика: "человека не будет — и проблема решена". "По сути, это то же жертвоприношение, но не мертвым истуканам, а своему эгоизму и прагматизму. Только замаскированные цивилизационной риторикой, лишенные прежней кровавой зрелищности, но, по существу, те же самые проявления бесчеловечности, которыми сопровождалась жизнь языческого общества", — заявил он.

По словам патриарха, отмена права на жизнь с момента зачатия и права рождения делает бессмысленными все остальные права человека, в том числе борьбу за эти права, и Русская православная церковь призывает отстаивать это основополагающее право.