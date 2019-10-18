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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл сравнил аборты ради карьеры с языческими жертвоприношениями

15:26 18.10.2019 (обновлено: 17:54 18.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил практику абортов ради карьеры и материальных благ с языческими жертвоприношениями, отметив, что "первым среди прав человека является право на жизнь".
"Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден... Скажу больше: ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", — сказал патриарх на заседании XXIII Всемирного русского народного собора (ВРНС), посвященного теме сбережения народа.
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Предстоятель Русской церкви напомнил, что далекие предки россиян, "не просвещенные еще светом Христовой истины", полагали, что могут обрести нечто ценное и решить ту или иную материальную проблему, "взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких".
"Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно. Но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры? Или (те. — Прим. ред.) кто предлагает сокращать население ради экономической эффективности?" — заметил патриарх.
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По его мнению, в обоих случаях присутствует та же самая логика: "человека не будет — и проблема решена". "По сути, это то же жертвоприношение, но не мертвым истуканам, а своему эгоизму и прагматизму. Только замаскированные цивилизационной риторикой, лишенные прежней кровавой зрелищности, но, по существу, те же самые проявления бесчеловечности, которыми сопровождалась жизнь языческого общества", — заявил он.
По словам патриарха, отмена права на жизнь с момента зачатия и права рождения делает бессмысленными все остальные права человека, в том числе борьбу за эти права, и Русская православная церковь призывает отстаивать это основополагающее право.
"И когда семья строит жизненные планы, и когда государство вырабатывает долгосрочную стратегию, мы призываем при сравнении со всеми прочими правами, правом на спокойный отдых, на успешную карьеру, на приобретение ценных вещей и прочими разнообразными правами ныне живущих людей, отдавать приоритет праву на жизнь, в том числе праву на жизнь тех, кто еще не рожден", — добавил первоиерарх РПЦ.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваОбщество
Популярные комментарии
Он уже говорил о необходимости восстановления инквизиции? Или я пропустил?
18 октября, 15:53
Ingvar Eisen
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