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РИА Новости

СМИ: в Севастополе мать накормила ребенка кашей, приготовленной на кислоте

15:20 18.10.2019 (обновлено: 23:51 18.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Севастополе годовалая девочка попала в больницу, после того, как мать перепутала воду и кислоту во время приготовления каши, сообщает "Комсомольская правда".
Инцидент произошел 5 октября.
Когда ребенку стало плохо, женщина обратилась в больницу. Врачи диагностировали у девочки химический ожог глотки и пищевода.
Главврач пятой городской больницы Севастополя Елена Аверина комментируя инцидент, подчеркнула, что среди поступивших в медицинское учреждение в этот период не было тяжелобольных.
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