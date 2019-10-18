СМИ: в Севастополе мать накормила ребенка кашей, приготовленной на кислоте

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Севастополе годовалая девочка попала в больницу, после того, как мать перепутала воду и кислоту во время приготовления каши, сообщает "Комсомольская правда".
Инцидент произошел 5 октября.
Когда ребенку стало плохо, женщина обратилась в больницу. Врачи диагностировали у девочки химический ожог глотки и пищевода.
Главврач пятой городской больницы Севастополя Елена Аверина комментируя инцидент, подчеркнула, что среди поступивших в медицинское учреждение в этот период не было тяжелобольных.