После закрытия курганского тубдиспансера 15 человек перешли на новую работу

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Пятнадцать из 43 работников филиала курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский Курганской области перешли на новое место работы, в филиале остаются работать 3 сторожа, сообщили РИА Новости в пятницу в департаменте здравоохранения региона.

"На момент приостановления деятельности в четвертом отделении областного противотуберкулезного диспансера работали 43 человека. Согласившись с новыми условиями труда, перешли работать на новые места 15 человек. Уволены с 15 августа по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ (в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора) – 24 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, 25 ноября по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ будет уволен еще один человек, который был уведомлен о закрытии филиала позже, уточняется в сообщении.

По данным департамента, остаются работать в четвертом отделении областного противотуберкулезного диспансера 3 человека, они сторожа.

Департамент здравоохранения региона ранее сообщал, что отделение в поселке Чернавский остановило работу с 15 октября в связи с проведением капитального ремонта из-за износа зданий и коммуникаций. Все работники за два месяца были предупреждены об этом, всем были предложены должности в других медучреждениях, в том числе в Кургане.