После закрытия курганского тубдиспансера 15 человек перешли на новую работу

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Пятнадцать из 43 работников филиала курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский Курганской области перешли на новое место работы, в филиале остаются работать 3 сторожа, сообщили РИА Новости в пятницу в департаменте здравоохранения региона.
"На момент приостановления деятельности в четвертом отделении областного противотуберкулезного диспансера работали 43 человека. Согласившись с новыми условиями труда, перешли работать на новые места 15 человек. Уволены с 15 августа по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ (в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора) – 24 человека", - говорится в сообщении.
Кроме того, 25 ноября по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ будет уволен еще один человек, который был уведомлен о закрытии филиала позже, уточняется в сообщении.
По данным департамента, остаются работать в четвертом отделении областного противотуберкулезного диспансера 3 человека, они сторожа.
Департамент здравоохранения региона ранее сообщал, что отделение в поселке Чернавский остановило работу с 15 октября в связи с проведением капитального ремонта из-за износа зданий и коммуникаций. Все работники за два месяца были предупреждены об этом, всем были предложены должности в других медучреждениях, в том числе в Кургане.
В ночь на четверг профсоюз "Альянс врачей" на страницах своих соцсетей сообщил, что в тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и якобы выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Позже врио директора департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина сообщила, что в среду объект передан на охрану частному охранному предприятию, его сотрудники осмотрели помещения и обнаружили девять посторонних людей, в том числе двух врачей, двух представителей организации "Альянс врачей". Она назвала это срежиссированной ситуацией для дестабилизации в области и в здравоохранении. Позже суд оштрафовал главу профсоюза "Альянс врачей" за "неповиновение распоряжению сотрудника полиции" после инцидента с закрытием филиала курганского областного противотуберкулезного диспансера.