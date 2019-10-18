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РИА Новости

Эксперт оценил уровень потребления яиц в России

15:12 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевКуриные яйца
Куриные яйца
© РИА Новости / Алексей Даничев
Куриные яйца . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Потребление яиц в России находится на умеренном уровне, гораздо более низком, чем в Китае, Мексике или Японии, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
"В России в последние годы наблюдается рост потребления пищевого яйца на душу населения, а также производства пищевого яйца внутри страны. Тем не менее, даже учитывая, что потребление на душу населения сейчас выше рекомендованной нормы ВОЗ, данный фактор не имеет критического влияния на здоровье наших соотечественников", - сказал Березнюк.
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"По уровню потребления мы находимся приблизительно на одном уровне с США, Германией и Францией. То есть можно сказать, что потребление в нашей стране - умеренное. Это гораздо ниже, чем потребляют жители Китая, Мексики или Японии", - добавил собеседник агентства.
По его словам, рост потребления яиц у россиян зависит от различных факторов, включая традиционность продукта в рационе питания и снижение реальных доходов. Березнюк указал, что пищевое яйцо и куриное мясо на сегодняшний день являются одними из наиболее доступных для граждан видов животного белка.
Кроме того, продолжил эксперт, на потребление яиц в России влияет сезонный фактор. "Это наиболее ярко выражается в четвертом квартале года в связи с ростом продаж в преддверии новогодних праздников, а также весной - в период празднования православной Пасхи", - сказал он.
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