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РИА Новости

"Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю

15:11 18.10.2019 (обновлено: 15:30 18.10.2019)
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© Фото : Группа ГАЗЛиния сборки компании "Группа ГАЗ"
Линия сборки компании Группа ГАЗ
© Фото : Группа ГАЗ
Линия сборки компании "Группа ГАЗ". Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель компании.
"В августе работники "Группы ГАЗ" были уведомлены о возможном переходе на сокращенный режим работы в период с 21 октября 2019 года до 20 апреля 2020 года в связи с падением рынка и влиянием санкций на деятельность компании. Сегодня ситуация на рынке коммерческого транспорта остается сложной; факторов, указывающих на выход из стагнации, нет. Санкции США также продолжают оказывать негативное воздействие на работу предприятий "Группы ГАЗ", - сказал собеседник агентства.
"Однако в текущем периоде наши предприятия выполняют госзаказ, полученный наряду с другими компаниями в отрасли - поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено. Руководство компании совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами "Группы ГАЗ" будут в гибком режиме принимать решения о графике работы предприятий в зависимости от ситуации на рынке и воздействия санкций", - также отметил он.
"Группа ГАЗ" в конце августа сообщила, что предприятия из периметра группы с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года могут перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций и неблагоприятных макроэкономических факторов. Это превентивная мера, и при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена, предприятия продолжат работать в обычном режиме, объяснял тогда представитель компании.
"Группа ГАЗ" через корпорацию "Русские машины" входит в промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. США в апреле прошлого года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский Минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ" остались в списке. Сроки вступления в силу ограничений для "Группы ГАЗ" неоднократно продлевались.
Сергей Жигарев
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Группа ГАЗМоскваСШАЭкономика
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