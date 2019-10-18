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РИА Новости

Астронавты Кук и Мейр начали первый "женский" выход в открытый космос

15:06 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)
Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США). Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр начали первый в истории только женский выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.
Кук и Мейр, которые будут работать в космосе под номерами EV1 и EV2, перевели скафандры на автономное питание в 14:38 мск, это ознаменовало время официального начала их выхода в открытый космос. Сейчас дуэт готовится покинуть шлюзовый отсек "Квест", первой в открытый космос выходит Кристина Кук, Мейр последует за ней.
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Для Кук это четвертый выход на внешнюю поверхность станции, для Мейр - первый. В НАСА одновременный выход двух женщин в открытый космос называют "историческим". Это должно было произойти еще в марте, но тогда на МКС не оказалось двух скафандров нужного размера.
Сегодняшние работы в открытом космосе будут посвящены замене вышедшего из строя в минувшие выходные блоком зарядки-разрядки аккумуляторной батареи в системе электропитания американского сегмента МКС. Поломка детали, проработавшей на МКС 19, внесла изменения в первоначальный график работ по плановой замене аккумуляторных батарей американского сегмента станции. Ранее в октябре этому были посвящены два выхода в открытый космос и планировались еще три.
В конце апреля аналогичная неисправность элемента электропитания МКС была ликвидирована без участия астронавтов, вышедший из строя блок был заменен при помощи работотехбики, контролируемой с Земли. В этот раз для замены детали, работавшей на МКС последние 19 лет, необходимо участие астронавтов.
Предстоящий выход в открытый космос станет четвертым для Кук и первым для Мейр, они станут 14-й и 15-й представительницами "слабого пола", побывавшими в открытом космосе. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.
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Джессика МейрКристина КукМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСАСветлана Савицкая
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