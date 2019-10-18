Суд продлил арест челябинскому депутату, обвиняемому в убийстве жены

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Суд в пятницу продлил до 21 января срок содержания под стражей депутату собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области Азату Зарипову, обвиняемому в убийстве жены, сообщила пресс-служба Карталинского горсуда.

Следствие считает, что в ночь на 21 августа Зарипов дома поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), СК уточняло, что ружьем депутат владел законно. Судом депутат был арестован до 21 октября.

"Сегодня Карталинским городским судом рассмотрено постановление следователя… о продлении срока содержания под стражей Азата Зарипова. Постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемого продлен на 3 месяца, а всего до 5 месяцев, то есть до 21 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Суд не усмотрел оснований для изменения или отмены ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу, так как Зарипов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, уточняется в сообщении.

Постановление суда в законную силу не вступило, поясняется в сообщении.

Суд напоминает, что Зарипов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).