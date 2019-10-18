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РИА Новости

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

15:01 18.10.2019 (обновлено: 16:05 18.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию "Военно-строительная компания", — говорится в указе.

Функции и полномочия учредителя компании будет осуществлять Минобороны в порядке, определенном правительством.
В указе отмечается, что под объектами военной и социальной инфраструктуры понимаются здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, испытания вооружений, а также жилые, общественные и производственные и другие строения, предназначенные для нужд обороны и безопасности государства.
В течение трех месяцев Минобороны должно представить в Федеральную налоговую службу документы для регистрации компании, обеспечить завершение госконтрактов по строительству, заключенных с подведомственными организациями, а также проконтролировать меры по защите сведений, составляющих государственную тайну.
Указ вступает в силу со дня подписания — 18 октября.
Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления во время комплексных экзаменационных тренировок. Архивное фото
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О планах передать все военное строительство в ведение некоммерческой публично-правовой компании министр обороны Сергей Шойгу сообщал в марте. Эта компания должна прийти на смену Спецстрою, расформированному на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на космодроме Восточный.
По слова министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести военное строительство из коммерческого сектора, обеспечить максимальный статус имущественной безопасности и гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита.
В сентябре СМИ писали, что Военно-строительная компания может стать одним из подрядчиков при строительстве Восточного вместо производственно-строительного объединения "Казань".
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Министерство обороны РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Васильеву случаем не поставят управлять , умеет.
18 октября, 15:22
ИСИван Семёнов
843012010
Видать сердюков с васильевой последний кусок хлеба доедают. Решил помочь не умереть. А почему в тексте " постановляю" а не "повелеваю"? Живем-то как в сказке...
18 октября, 15:58
ffiona5577
511830012
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