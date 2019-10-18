МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Соответствующий Президент Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию "Военно-строительная компания", — говорится в указе.

Функции и полномочия учредителя компании будет осуществлять Минобороны в порядке, определенном правительством.

В указе отмечается, что под объектами военной и социальной инфраструктуры понимаются здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, испытания вооружений, а также жилые, общественные и производственные и другие строения, предназначенные для нужд обороны и безопасности государства.

В течение трех месяцев Минобороны должно представить в Федеральную налоговую службу документы для регистрации компании, обеспечить завершение госконтрактов по строительству, заключенных с подведомственными организациями, а также проконтролировать меры по защите сведений, составляющих государственную тайну.

Указ вступает в силу со дня подписания — 18 октября.

О планах передать все военное строительство в ведение некоммерческой публично-правовой компании министр обороны Сергей Шойгу сообщал в марте. Эта компания должна прийти на смену Спецстрою, расформированному на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на космодроме Восточный.

По слова министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести военное строительство из коммерческого сектора, обеспечить максимальный статус имущественной безопасности и гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита.