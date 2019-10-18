В Екатеринбурге возбудили дело после убийства посетителя при налете на банк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили дело об убийстве, сопряженном с разбойным нападением на отделение банка "Открытие" в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.

В пятницу вооруженный мужчина с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и муляжом взрывного устройства ворвался в банк на улице Малышева и потребовал деньги. При попытке задержать грабителя был застрелен посетитель. По предварительным данным, задержанным оказался житель Ростовской области, сообщал ранее РИА Новости Горелых.

"По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург… возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем) и части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 18 октября нападавший в маске вошёл в отделение банка "с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья 16 калибра". В это время в банке находились несколько посетителей и сотрудников. Нападавший, который был в состоянии опьянения, потребовал у администратора деньги, а также выстрелил в потолок и в одного из посетителей, отчего пострадавший погиб на месте. Подчеркивается, что после этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать подозреваемого, сейчас с ним работают следователи.

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Отмечается, что осмотр места происшествия проводился с помощью современной криминалистической техники, благодаря чему удалось изъять ряд вещдоков, по которым впоследствии будут проведены необходимые экспертизы. С места происшествия изъяты, в том числе обрез ружья и маска, в которой находился нападавший.