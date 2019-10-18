В Екатеринбурге возбудили дело после убийства посетителя при налете на банк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили дело об убийстве, сопряженном с разбойным нападением на отделение банка "Открытие" в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
В пятницу вооруженный мужчина с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и муляжом взрывного устройства ворвался в банк на улице Малышева и потребовал деньги. При попытке задержать грабителя был застрелен посетитель. По предварительным данным, задержанным оказался житель Ростовской области, сообщал ранее РИА Новости Горелых.
9 августа 2018, 08:00РИА НовостиПедали, деньги, два ствола. Банда силовиков-велосипедистов грабила банки
"По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург… возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем) и части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 18 октября нападавший в маске вошёл в отделение банка "с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья 16 калибра". В это время в банке находились несколько посетителей и сотрудников. Нападавший, который был в состоянии опьянения, потребовал у администратора деньги, а также выстрелил в потолок и в одного из посетителей, отчего пострадавший погиб на месте. Подчеркивается, что после этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать подозреваемого, сейчас с ним работают следователи.
Отмечается, что осмотр места происшествия проводился с помощью современной криминалистической техники, благодаря чему удалось изъять ряд вещдоков, по которым впоследствии будут проведены необходимые экспертизы. С места происшествия изъяты, в том числе обрез ружья и маска, в которой находился нападавший.
Подчеркивается, что подозреваемый задержан, вскоре ему будет предъявлено обвинение. Следствие также намерено просить суд о его аресте.