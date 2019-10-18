Роспотребнадзор предложил поэтапное сокращение пластиковых пакетов

Покупатель с продуктами в пластиковом пакете. Архивное фото

Покупатель с продуктами в пластиковом пакете

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов, предлагается поэтапное сокращение и многократное использование, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов, по информации газеты, предполагается, что в дальнейшем эти изделия будут вообще запрещены.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не готовит законопроект о запрете производства пластиковых пакетов",- говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, предлагается внести изменения в федеральный закон "Об отходах производства и потребления", проработав вопросы поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, а также их многократное использование.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает стимулирование производства и использование многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться при определенных условиях, уточнили в пресс-службе.