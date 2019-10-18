Режиссер "Отряда самоубийц" объяснил, почему Джокера не будет в сиквеле

"Никто, кроме меня и нескольких членов съемочной группы, не знает всех персонажей фильма, которые появятся в фильме. Но даже если Джокера не будет в нем, то в этом нет ничего странного, так как его не было в оригинальных комиксах "Отряда самоубийц", — рассказал Ганн.