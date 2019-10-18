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РИА Новости
Культура

Режиссер "Отряда самоубийц" объяснил, почему Джокера не будет в сиквеле

23:22 18.10.2019
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© Atlas Entertainment (2016)Кадр из фильма "Отряд самоубийц"
Кадр из фильма Отряд самоубийц
© Atlas Entertainment (2016)
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Американский режиссер Джеймс Ганн, который снял фильм "Отряд самоубийц", объяснил, почему Джокера не будет в сиквеле, сообщает movieweb.

"Никто, кроме меня и нескольких членов съемочной группы, не знает всех персонажей фильма, которые появятся в фильме. Но даже если Джокера не будет в нем, то в этом нет ничего странного, так как его не было в оригинальных комиксах "Отряда самоубийц", — рассказал Ганн.

Режиссер, который сейчас снимает продолжение блокбастера, официально не подтвердил, что Джокера не будет в сиквеле.
Журналисты не верят в появление героя Джареда Лето, так как предварительный актерский состав уже объявлен, и он очень большой.
Джокер был в "Отряде самоубийц" 2016 года. На протяжении всей рекламной кампании, лицо Джареда Лето, исполнявшего эту роль, помещали на всех баннерах и афишах.
Поклонники киновселенной DC были уверены, что лаурет премии "Оскар" станет одним из ключевых персонажей. Однако он был появлялся лишь в нескольких эпизодах, связанных с Харли Квинн (Марго Робби).
Выход сиквела "Отряда самоубийц" запланирован на 2021 год.
Кадр из фильма Отряд самоубийц
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